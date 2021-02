Controles de tránsito: secuestraron 30 motos en barrio Iturraspe

En la tarde de este viernes, inspectores municipales secuestraron 30 motocicletas en un control de tránsito, con la colaboración de oficiales de las policías Federal y de Córdoba.

El control se dispuso en la esquina de las calles Garibaldi e Iturraspe donde se procedió a la detención y posterior retención de 30 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario, o los motovehiculos no tenían colocadas las chapas patentes.

En el marco del operativo se secuestraron cinco motocicletas que tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios en contradicción con lo establecido en el art 95° del Código de Faltas Municipal Ordenanza N° 6428.