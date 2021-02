Vacunación: en el Centro Cultural se seguirá brindando asesoramiento

Desde el lunes seguirán atendiendo de 8 a 14 a los mayores de 70 años que no sepan o no puedan sacar turno por sus propios medios. Ya no será necesario contar con una cuenta de Ciudadano Digital. Aún no está definido cómo se seguirá vacunando. El orden de prioridad lo definirá el Gobierno de Córdoba.