Se colocaron más de 150 vacunas en menos de una hora

Comenzó este viernes el operativo de vacunación contra la Covid-19 a mayores de 70 años en San Francisco y en menos de una hora ya se había colocado más de 150 vacunas. La jornada, que se realiza en el Superdomo Municipal, se extenderá hasta completar las casi 800 dosis disponibles para aplicar en algo más de cuatro horas.

Se trata de la vacuna de Oxford/AstraZeneca que se inocula en tandas de 10 personas y en ocho puestos que armó la Municipalidad en el lugar.

Muchos de los adultos mayores que se acercaron a vacunarse lo hicieron acompañados por hijos o familiares que debieron aguardar afuera del salón. De acuerdo a los testimonios recogidos por El Periódico, los abuelos manifestaron muy contentos y conformes con la organización.

"Para mi fui un éxito, Dios quería que esto termine como se merece", dijo Sergio de 86 años. Consultado por la organización y tiempos de espera dijo que "todo lo contrario, teníamos un horario a las 18.15 y a las 18 ya nos atendieron".

"Me voy contento, ahora tengo que esperar el segundo llamado, dentro de unos 28 días. Primero me avisaron de Córdoba, anoche, que tenía que venir a un horario y esta mañana me avisaron de acá, me acompañó mi hijo", agregó.

Por otro lado, Armando (de 74 años) contó que él se recupera de una operación, sin embargo no tuvo problemas para llegarse junto a su pareja. "Fue muy bien, muy rápido. Presenté DNI y nada mas, ayer me llamaron y fue una sorpresa", explicó.

y agregó: "Decidí vacunarme por la edad, hace un año que estoy adentro que no salgo, me tengo que cuidar. Me da tranquilidad, pero siempre me cuido".

En tanto, Mabel (73) fue hasta el Superdomo junto a su madre de 95 años y ambas fueron vacunadas. "Más que felicitar quiero agradecer por la organización, no hemos esperado prácticamente nada, la atención es súper amable", explicó.

"La estábamos esperando y no creíamos que iba allegar tan rápido. No fue difícil inscribirse, para nada, con el Cidi entramos rápidamente y nos dieron el turno, la atención es excepcional y es increíble porque uno siempre se queja", indicó.