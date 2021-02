En detalle: cómo funcionará el operativo de vacunación para mayores de 70 años

Este viernes comenzará en San Francisco la campaña de vacunación contra la COVID-19 en personas mayores de 70 años, un paso importantísimo para que aquellos con más riesgo ante la enfermedad puedan recibir la alta protección que ofrecen las vacunas disponibles.

Después de algunas idas y vueltas, finalmente las instalaciones del Superdomo municipal están preparadas para comenzar a partir de las 18 con el operativo, que según las estimaciones de la Secretaría de Salud Municipal demandaría algo más de cuatro horas y un máximo de seis.

Cabe recordar que en esta primera jornada solo se vacunará a aquellas personas ya inscriptas en el registro provincial a través de Ciudadano Digital (CIDI) y que ya hayan recibido el turno correspondiente con fecha hasta el 9 de marzo.

Se asignaron 780 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, habrá un total de ocho puestos de vacunación y el objetivo de la Municipalidad es vacunar a todas esas personas en una sola jornada, la de este viernes. Las puertas del salón se abrirán a las 17. ¿Cómo será todo el proceso para quienes acudan a recibir la vacuna?

Ingreso

Según informaron a El Periódico desde la Secretaría de Salud, en el ingreso al lugar se controlará que las personas tengan su turno y también que no hayan recibido plasma en los últimos tres meses luego de haber contraído coronavirus, otro de los requisitos excluyentes.

Una vez que ingresan, se irán ubicando a las personas en las sillas de color negro dispuestas en el salón principal del Superdomo. Tras esto, se harán pasar tandas de 10 personas hacia otro sector, dividido del salón principal, donde hay seis puestos de vacunación en el sector derecho del lugar. Cada asistente que coloca las dosis se ocupará de vacunar su grupo de 10 personas, que a su vez estarán separados de los otros grupos.

¿Por qué de a 10 personas? Es la cantidad de dosis disponibles en cada frasco con la vacuna que van abriendo. Por sus tiempos de conservación, se deben asegurar que haya 10 personas al abrir el frasco, para no tener que desperdiciar ninguna dosis.

Una vez recibida la vacuna, estas personas se retirarán por un pasillo delimitado en el sector izquierdo del salón principal para llegar hasta la sala o hall de recepción, donde también se encuentran sillas (estas son blancas). Allí deberán aguardar 15 minutos para descartar posibles reacciones adversas y se les tomarán los datos para cargarlos en el sistema informático, ya que cada persona vacunada queda registrada en un registro nacional.

Concluida esta etapa, la persona vacunada puede retirarse del Superdomo. En 28 días, deberá repetir el procedimiento para colocarse la segunda dosis.

Dos puestos afuera

Por otra parte, hay dos puestos de vacunación instalados afuera del Superdomo sobre el bulevar 25 de Mayo para aquellas personas con movilidad reducida que no puedan llegar hasta el interior del recinto. En estos casos, podrán recibir la vacuna sin bajarse de un automóvil.

Tiempos

Desde Salud calcularon que cada tanta de personas vacunadas demandará aproximadamente 25 minutos y por eso estiman llegar a colocar las 780 dosis en algo más de cuatro horas. Estiman vacunar a unas 170 personas por hora. El operativo finalizará a las 12.

Aquellas personas que hayan recibido el turno y figuren en el listado que envió la Provincia, pero que por alguna razón no pudieron asistir, no perderán la dosis, pero deberán reprogramar el turno llamando a la Asistencia Pública al (03564) 439154. En esos casos, las dosis se aplican una vez que se reúnen 10 personas del listado.

Asistencia

En San Francisco, como en otras ciudades de la provincia, para recibir la vacuna es un requisito obligatorio estar inscripto en el registro que dispuso el Gobierno provincial, para lo cual hay que registrarse con una cuenta de Ciudadano Digital, la plataforma de trámites online de la Provincia. Esto generó no pocas quejas en quienes no pudieron hacer la inscripción, ya sea porque no tienen conocimientos informáticos, por falta de conectividad o por la saturación de la plataforma en internet. Ante esto, la Municipalidad dispuso un centro de asistencia que funciona en el Centro Cultural, de lunes a viernes en horario de 8 a 14.

Desde el municipio apelaron a que familiares o conocidos de las personas que no sepan hacer el trámite los ayuden para poder cumplirlo y que solo asistan al Centro Cultural quienes no tengan esa posibilidad, para evitar aglomeraciones.

Una vez inscriptas, todas las personas deberán esperar a ser notificados por teléfono o correo electrónico con el turno correspondiente una vez que haya vacunas disponibles.

Todo lo que hay que saber

¿Quiénes fueron incluidos en esta etapa? Todas aquellas personas que figuren en el listado enviado por el Gobierno de Córdoba porque recibieron el turno para vacunarse entre el 26 de febrero y el 9 de marzo. Si bien los turnos están distribuidos en esas fechas, desde la Municipalidad explicaron que tienen capacidad para aplicar hasta 1.000 dosis en un solo día. Remarcaron que no se vacunará a quienes no estén en el listado.

¿Cuántas dosis llegaron y de qué vacuna? 780 dosis de Covishield, la vacuna de Oxford y AstraZeneca elaborada por el laboratorio Serum Institute de India.

¿Quiénes no podrán vacunarse? Aquellos que no estén en el listado y aquellos que hayan recibido plasma en los últimos tres meses tras haberse contagiado con coronavirus.

¿Perderán su dosis quienes no pudieron ir pero ya recibieron turno en esas fechas y figuran en el listado? No. Para más información, contactarse con la Asistencia Pública al teléfono fijo (03564) 439154.

¿Cómo saber si estoy en el listado? Cada persona recibirá el turno correspondiente. Igualmente, la Municipalidad contactará telefónicamente a cada persona inscripta.

¿Cuándo se colocará la segunda dosis? En 28 días.

¿Qué pasa si hice el trámite pero aún no me llegó el turno? Habrá que esperar a que vayan surgiendo nuevos listados. Se espera que lleguen más vacunas en la próxima semana, aunque todavía no hay confirmación.

¿Cómo hago el trámite para anotarme y recibir la vacuna?

Para solicitar turno, hay que inscribirse por internet a través de Ciudadano Digital (CiDi) en el sitio sitio https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamar al teléfono 0800-122-1444, opción 4.

Esperan más dosis

Tras el arribo el pasado jueves de algo menos de un millón de dosis desde China de la vacuna Sinopharm, se espera que también en los próximos días lleguen nuevas partidas de la Sputnik V desde Rusia ya que este mismo viernes partirán dos aviones de Aerolíneas a buscarlas.

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández recordó días atrás que para marzo está previsto la primera entrega de las dosis de Oxford/AstraZeneca que llegarían desde México, donde las produce el laboratorio mAbxience, que incluye un componente que se fabrica en nuestro país.

Así, el plan del Gobierno nacional es sumar para las próximas semanas al menos unos 4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y acelerar el ritmo de vacunación.