“Tengo buena relación con los clubes, de todos fui aprendiendo algo”

Esta semana la Liga de Baby Fútbol desarrolló la asamblea que eligió como nueva presidenta a Patricia Vega, actual presidenta del club River. La jornada se realizó en las instalaciones del club Deportivo Oeste y, al cumplir dos mandatos de Jorge Frócil, se presentaron dos listas.

La lista de Vega, que seguirá la misma línea de Frócil y Jorge Oliva, fue la ganadora por 10 votos a 9 por sobre la lista que encabezaba el presidente de Estrella del Sur, Omar González.

La flamante presidenta, que será la segunda mujer en ocupar el cargo tras el mandato de Natalia Marrone de 2013 a 2015, se mostró contenta por la confianza depositada en su gestión. “Como dije en la elección, cuando me invitaron a colaborar a la mesa me sorprendió porque estuve siempre en River, pero esto es otra cosa. Lo pensé y me gustan los desafíos, me gusta trabajar y colaborar en el Baby, tengo buena relación con todos los clubes y de todos fui aprendiendo algo”, señaló.

Para Vega es un “halago” que hayan pensado en ella el resto de la gente que sigue en la comisión y también la que se sumó luego. Sobre su vinculación con la actividad, contó: “Son casi los años que tiene mi hijo, unos 16 hace que estoy vinculada, fui secretaria y tuve otros cargos en la Liga; y desde hace cuatro años soy presidenta de River. A mí me gusta ir a reuniones y sobre todo escuchar”, comentó.

Y agregó: “la idea es seguir los lineamientos de las gestiones de Jorge Oliva y Jorge Frócil, pero todo lo que sea para sumar es bienvenido, me gusta escuchar a la gente. De todos modos, la Liga está bien organizada, tengo mucha ayuda de la gente de la gestión anterior y de todos los presidentes de los clubes que me llamaron para felicitarme y se los agradezco”.

Lo que viene

Vega contó que a corto plazo el objetivo es lograr la habilitación para organizar una competencia viendo y considerando que los amistosos con protocolos pudieron realizarse sin problema alguno. “Es un año atípico y tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad. Lo primero que queremos hacer, porque es lo que todos nos piden, es hacer las gestiones para reanudar la actividad. Tenemos que reunirnos con la gente de la Municipalidad para conseguir la habilitación y empezar el campeonato”, indicó y agregó: “El próximo lunes nos vamos a reunir en la Liga para darle forma a lo que viene entre todos”.

En ese sentido, Vega destacó el cumplimiento de los protocolos en los amistosos y señaló que “nos va a ayudar mucho, fueron muy bien aceptados por las familias, después de un año de no jugar. Agradezco cómo se fueron acomodando, por lo que pude ver en mi club y en los que visitamos”.

Por otro lado, señaló que en los próximos días también se pondrá en contacto con los distintos clubes que componen la liga para conocer todas las realidades. “No fue un año fácil, fue un respiro que pudiéramos empezar con amistosos para que se moviera la actividad por el tema económico”, explicó.

Finalmente, contó que en la Mesa Directiva estará acompañada por el presidente saliente Jorge Frócil, Mauricio Gordo, Osvaldo Mobellán, Nestor Di Giovani y Darío Francia.