Comienza este viernes la vacunación a mayores de 70: todo lo que hay que saber

Desde este viernes 26 de febrero, la Municipalidad de San Francisco comenzará a vacunar en el Superdomo a los mayores de 70 que ya tengan un turno obtenido a través de su cuenta de Ciudadano Digital, que vaya desde mañana hasta el 9 de marzo. Así fue informado este jueves por el secretario de Salud, Fernando Giacomino, en conferencia de prensa.

¿Cuándo? Este viernes 26 de febrero desde las 18 hasta que se termine con todos los asistentes.

¿Dónde? En el Superdomo (Bv. 25 de Mayo 1305).

¿A quiénes? Mañana serán vacunadas todas aquellas personas que figuren en el listado enviado por el Gobierno de Córdoba porque recibieron el turno para vacunarse entre mañana y el 9 de marzo. No se vacunará a quiénes no estén en el listado.

¿Cuántas vacunas hay y cuántas se van a colocar? 780 dosis.

¿Qué vacuna? Covishield, la vacuna de Oxford AstraZeneca elaborada por el laboratorio Serum Institute de India.

¿Cómo será el operativo? Un equipo de la Secretaría de Salud llamará este jueves/viernes a todas las personas que figuren en el listado para explicarles el procedimiento y darles prioridad de acuerdo a la edad de cada persona. En el Superdomo habrá 500 sillas.

¿Quiénes no podrán vacunarse? Aquellos que no estén en el listado y aquellos que hayan recibido plasma en los últimos tres meses.

¿Perderán su dosis quienes no puedan ir mañana pero figuren en el listado? No.

¿Cómo saber si estoy en el listado? Cada persona recibirá el turno correspondiente. Igualmente, la Municipalidad contactará este jueves/viernes a los inscriptos. La lista será pegada en el Superdomo.

¿Cuándo se colocará la segunda dosis? En 28 días.

¿Qué pasa si hice el trámite pero aún no me llegó el turno? Habrá que esperar a que vayan surgiendo nuevos listados.

¿Cómo hago el trámite para ser vacunado en el futuro? Para solicitar turno, hay que inscribirse por internet a través de Ciudadano Digital (CiDi) en el sitio sitio: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamar al teléfono 0800-122-1444, opción 4.

¿Qué pasa si no sé hacer y nadie me puede ayudar a hacer el trámite para ser vacunado en el futuro? Desde este jueves, de lunes a viernes de 8 a 14, la Municipalidad de San Francisco comenzó a brindar asesoramiento en el Centro Cultural. Piden que sólo asistan quienes no sepan hacer el trámite y no tengan a alguien que pueda ayudarlos a hacerlo, para evitar aglomeraciones.

NOTICIA EN DESARROLLO.