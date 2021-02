Aresca, sobre las acusaciones de vacunación VIP: "Estoy totalmente tranquilo porque lo dije el primer día"

El intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, rechazó este miércoles las acusaciones de sectores políticos opositores al Gobierno provincial que lo incluyeron en un listado de supuestos "vacunados VIP", junto a otros jefes municipales en el departamento San Justo y funcionarios a nivel provincial: aclaró que recibió la vacuna por su rol en el Centro de Operaciones de Emergencias y señaló que desde antes que comenzara la campaña había informado que iba a vacunarse.

"Ya lo dije el primer día, cuando nadie se quería vacunar, al principio dije que me vacunaba. Siempre estuve acompañando a todo el sector de salud, en el Hospital, en la Asistencia. Siempre avalé la vacuna Sputnik y lo dije en conferencia de prensa", dijo al ser consultado este miércoles por los medios de comunicación durante la inauguración de las obras de cloaca en barrio La Milka.

"Que cada uno se haga responsable de su actitud. Cuando uno está en el COE Regional y provincial, yo siempre estuve presente en todos los hisopados, controles en la ruta, testeos, en los bloqueos que se hicieron en los barrios. Estoy totalmente tranquilo porque lo dije el primer día", agregó.

Por otra parte, señaló que no tiene conocimiento de que otros funcionarios del Gobierno municipal tengan colocada la vacuna, ya que es el Hospital quien administra las dosis.

Las listas con las personas vacunadas supuestamente con privilegios fueron difundidas ayer por el legislador de la Unión Cívica Radical Marcelo Cossar, quien consideró que los intendentes e intendentas mencionados no cumplían los requisitos de prioridad. Por la tarde, en un comunicado conjunto, las autoridades mencionadas replicaron que fueron vacunadas por su "rol en el COE" y recomendación de autoridades sanitarias

Finalmente, sobre la renuncia del ahora ex ministro Ginés González García, señaló que desconocía los detalles en los hechos que originaron su salida del cargo, pero apoyó su trabajo en la cartera sanitaria. "No sé los pormenores, lo que sí sé es que es una persona que trabajó mucho en esta pandemia, hizo mucho esfuerzo, es un profesional. Los mismos colegas sanitaristas ven el trabajo que hizo Ginés García. Desde el interior del interior, uno ve que en lo que fue la pandemia lo hizo de la mejor manera", expuso.

Rumores para el Congreso

Por otra parte, el intendente se refirió a las versiones que lo mencionan como posible integrante en los primeros puestos de la lista para diputados de Hacemos por Córdoba en las elecciones previstas para este 2021. Y si bien subrayó que no habían tenido ninguna charla al respecto, tampoco descartó el interés por ocupar una banca en el Congreso.

"Cuando empieza una campaña en un año electoral siempre empiezan a sonar nombres de todos los partidos. Nosotros hasta ahora no tuvimos ninguna reunión, ni un encuentro. No se sabe cómo va a ir Hacemos por Córdoba. Yo siempre voy a trabajar dentro del partido y acompañar desde el lugar que me toque. No he tenido nada, en un año electoral siempre aparecen nombres", explicó.

Consultado sobre si quisiera ocupar un cargo como diputado, respondió: "Siempre la ambición de trabajar en un lugar donde a San Francisco le pueda traer obras o mejorar la vida a los vecinos es muy bueno. Los espacios hay que ocuparlos. Si uno tiene representación, no pasa solo en el ámbito político, es un embajador de la ciudad. No es lo mismo sentarte en una mesa en Buenos Aires y hablar de San Francisco porque está referenciado por una persona, como no hacerlo. Nos ha pasado pasó con Martín (NdR: se refiere a Llaryora) cuando era diputado nacional. Cuanta mayor cantidad de gente que tengamos defendiendo a la ciudad y trabajando, es bueno", fundamentó.