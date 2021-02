Vacunación en Córdoba: paso a paso, cómo sacar turno

El Gobierno de Córdoba reiteró que el operativo de vacunación contra el coronavirus tendrá como requisito la inscripción en el registro que fue lanzado días atrás, para lo cual cada persona que quiera recibir la vacuna deberá puede anotarse por internet a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) o bien llamando a una línea de teléfono gratuita.

De esta manera, según se informó, el operativo se organiza con un listado nominal de las personas que recibirán la vacuna según los grupos de prioridad asignados.

Para solicitar turno, hay que inscribirse por internet a través de Ciudadano Digital (CiDi) en el sitio sitio: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamar al teléfono 0800-122-1444, opción 4.

Para realizar este trámite cada persona deberá contar con CiDi nivel 1. Una vez inscriptos, habrá que esperar que se asigne el turno y se recibirán oportunamente un correo electrónico o SMS con la información del día, hora y lugar donde habrá que asistir para recibir la vacuna. Para eso, solo hay que aguardar la notificación.

Se espera que a nivel local también se organicen modalidades de asistencia para quienes tengan dificultades para anotarse de estas maneras, como en el caso de San Francisco, que se brinda asistencia en el Centro Cultural.

Las autoridades provinciales del Ministerio de Salud encargadas de coordinar la campaña de vacunación indicaron que no deben acudir quienes no tengan turno previo ya que no podrán vacunarse.