Vacunación en San Francisco: adultos mayores podrán inscribirse también en el Centro Cultural

El intendente Ignacio García Aresca confirmó este miércoles que para obtener un turno y recibir la vacuna contra el coronavirus en San Francisco será un requisito estar anotado en el registro provincial, ya sea a través de internet mediante la plataforma Ciudadano DIgital (CIDI) o bien por teléfono a una línea gratuita. Además, aseguró que a partir de este jueves 25 de febrero aquellas personas mayores que tengan dificultades para anotarse por su cuenta, por la razón que sea, podrán acudir al Centro Cultural para recibir asistencia y que los inscriban.

Tal como adelantó este medio ayer, la inscripción en la nómina provincial será obligatoria para recibir turno y luego colocarse la vacuna, por lo que es fundamental que los interesados pueden inscribirse lo más pronto posible. El jefe municipal indicó que este miércoles podría conocerse cuándo llegan las vacunas, pero que se esperan para hoy o mañana. Casi de inmediato se comenzaría a vacunar en el Superdomo, según lo previsto.

Quienes necesiten ayuda para crear la cuenta de CiDi o para el proceso de inscripción, podrán acudir de lunes a viernes en horario de 8 a 14 al Centro Cultural, en la esquina de J.J. Paso y Mitre (ex edificio de Tribunales). "Abrimos un centro con 10 computadoras para las personas que no puedan ingresar al CiDi o no sepan, pueden ir al Centro Cultural para que le abran la cuenta", dijo Aresca.

El intendente también apeló a la ayuda de familiares de adultos mayores para que los inscriban en los casos en que no tengan dominio de internet, pero reiteró que quienes no puedan recibirán asistencia en el Centro Cultural. "Hagamos el esfuerzo de cargar los datos en el CIDI. Un adulto mayor puede no saber usar la tecnología, por eso está este centro. Es fundamental que la mayor cantidad de personas que estén inscriptas, a esas personas se las va a vacunar", agregó.

Aresca añadió que habrá sillas y espacio para quienes acudan y tengan que esperar. En caso de haber mucha afluencia de personas, se extenderá el horario.

Para solicitar turno, hay que inscribirse por internet a través de Ciudadano Digital (CiDi) en el sitio sitio: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamar al teléfono 0800-122-1444, opción 4.

Para realizar este trámite cada persona deberá contar con CiDi nivel 1. Una vez inscriptos, habrá que esperar que se asigne el turno y se recibirán oportunamente un correo electrónico o SMS con la información del día, hora y lugar donde habrá que asistir para recibir la vacuna.

Una vez que comience la vacunación, que será en el Superdomo, para aquellos adultos mayores que no pueden trasladarse por sí solos existirá un lugar en las inmediaciones al mismo para que se puedan estacionar vehículos y personal sanitario se encargará de ir a vacunarlos sin la necesidad de bajarlos del auto.