Protocolos Covid-19 en las escuelas: "Hay que unificar la toma de decisiones"

Luego desde que se activara el protocolo de Covid-19 por casos sospechosos o positivos de directivos o docentes en 21 escuelas de Córdoba, desde UEPC se refirieron al tema. Aseguraron que era previsible a la vez que alertaron acerca de diferencias en las formas de proceder en cada una de las localidades, por lo que piden uniformidad en las medidas.

Fabiana Nocco, secretaria general de la delegación San Justo de UEPC, manifestó: "Era previsible que esto iba a suceder, lo decíamos claramente. Lo que notamos es que hay algunas diferencias en las formas de proceder de acuerdo al COE de cada una de las localidades, por eso estamos intentando comunicarnos con ellos porque el protocolo establece una misma normativa para proceder en cada uno de los casos y luego cada COE toma sus determinaciones. En el día de hoy (por ayer) están saltando nuevos casos así que lo complicado y lo complejo que se está haciendo el regreso seguro a la escuela hace que uno tenga que tomar muchísimas más precauciones para decir si podemos o no podemos comenzar a programar la vuelta de los estudiantes al edificio escolar".

En ese sentido, insistió en la necesidad de reforzar medidas para cuando el regreso a la presencialidad sea con mayor cantidad de alumnos que en estas instancias previas. "Las decisiones que están tomando los COE son estas, que a la persona que da positivo y a las personas que estuvieron contacto con ellas en algunos lugares las están hisopando y en otros lados solamente las están aislando y no regresan hasta los 10 o 14 días. Y las que no estuvieron en contacto en el edificio escolar con esas personas continúan yendo al edificio escolar. Nosotros ponemos un alerta porque eso se da cuando ahora a las escuelas está yendo el personal de la escuela, docentes y directivos, y son muy poquitos los estudiantes. Sí decimos que si no aceitamos estos procedimientos para cuando comiencen a asistir las burbujas, ahí va a ser bastante complicado. Estamos totalmente dispuestos a colaborar en la organización de una manera segura y cuidada. Y les decimos a todos los docentes y delegados escolares que tienen en su poder un acta modelo para poder presentar en la institución escolar cuando las condiciones no están dadas. No hay que forzar la presencialidad cunado uno no tiene las condiciones necesarias para llevar adelante la presencialidad".

Seguidamente, Nocco insistió en la necesidad de unificar medidas, ejemplificando lo ocurrido en Arroyito en donde, tras la activación del protocolo Covid-19 en una escuela, se decidió testear a todos los docentes. O con Córdoba, en donde ante un caso positivo se decidió no abrir el edificio escolar. "Esto no está previsto. Entonces hay algunas diferenciaciones en la toma de decisiones", dijo.

Y agregó: "Como el área de Salud del Ministerio de Educación más el COE central tomó decisiones y estableció protocolos para el regreso, nos parece que se implementa de maneras diferentes. Y eso va a llevar adelante que las decisiones que se tomen sean diferentes. Ahí es donde vemos una pata medio flaca, porque de acuerdo a donde esté la escuela es la decisión que se va a tomar. Las decisiones que se tomaron acá van de acuerdo a lo que dice el protocolo, pero es lo que estamos pidiendo en este momento, claridad. O mejor aún, unificar la toma de decisiones en cada uno de los casos".

El ánimo en los docentes

Nocco aseguró que "hay mucha incertidumbre" y "algo de temor" en los docentes en la previa al comienzo del nuevo ciclo lectivo aunque reconoció que también "hay esperanza" de volver a la normalidad, con contacto pedagógico, dentro de la escuela.

"Pero lo estamos viendo muy complejo, muy dificultoso y por ahí cuando saltan estas cosas en dos o tres escuelas en cada uno de los pueblos que tenemos en el departamento genera un poco de incertidumbre para el regreso", dijo.

A la vez sostuvo que los docentes están dispuestos a volver a alguna instancia de presencialidad pero "despacio" y con cuidado, para no poner en riesgo ni su propia salud, ni la de sus compañeros, ni la de los estudiantes. "Creo que teníamos razón cuando decíamos que esto tenía que ser mas despacito, mas progresivo para poder aceitar el mecanismo de la presencialidad", afirmó.

Paritarias

En materia de paritarias, el gremio aún está a la espera de definiciones.

"Estamos en paritarias. Tenemos reunión con el Gobierno y tuvimos una pequeña reunión donde nosotros establecimos las peticiones y ellos lo que podían. Se habló de números", dijo.

Así, el gremio pide recuperar lo perdido el año pasado por la inflación, una cifra que ronda los 11 puntos, y sumarle un porcentaje que refleje la inflación prevista para 2021, fijada en el presupuesto nacional, que es el 29 por ciento.

"Entonces deberíamos recuperar y pasar ese 29 por ciento. Ese es el pedido. Qué vamos a lograr, todavía no tenemos nada, porque no hemos tenido reunión. La puesta en marcha del protocolo en las escuelas le está ganando a las reuniones, pero hoy (por ayer) hay reunión con el Ministerio en el marco de las paritarias. En cuando a paritarias nacionales, el jueves es la próxima", cerró.