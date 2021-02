Vacunación en San Francisco: la Provincia pide inscribirse en el registro CiDi por internet o teléfono

El Gobierno de Córdoba reiteró que el operativo de vacunación contra el coronavirus para mayores de 70 años tendrá como requisito la inscripción en el registro que fue lanzado días atrás, para lo cual cada persona que quiera recibir la vacuna deberá puede anotarse por internet a través de la plataforma Ciudadano Digital o bien llamando a una línea de teléfono gratuita. En ese sentido, se espera que las dosis para esta franja de edad lleguen a San Francisco en el transcurso de la semana y este miércoles la Municipalidad podría informar los detalles concretos sobre el comienzo y organización del operativo, que ya se conoce que se realizará en el Superdomo.

La inscripción en el registro provincial, que en San Francisco en principio no iba a ser necesario, también se adoptó en ciudades como Villa María y Río Cuarto. Incluso, en la primera de ellas el municipio había creado un registro propio, pero este martes informaron que finalmente será elevado a las autoridades provinciales para que se integre en la nómina provincial.

De esta manera, según se informó, el operativo se organiza con un listado nominal de las personas que recibirán la vacuna según los grupos de prioridad asignados.

Para solicitar turno, hay que inscribirse por internet a través de Ciudadano Digital (CiDi) en el sitio sitio: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamar al teléfono 0800-122-1444, opción 4.

Para realizar este trámite cada persona deberá contar con CiDi nivel 1. Una vez inscriptos, habrá que esperar que se asigne el turno y se recibirán oportunamente un correo electrónico o SMS con la información del día, hora y lugar donde habrá que asistir para recibir la vacuna.

Se espera que a nivel local también se organicen modalidades de asistencia para quienes tengan dificultades para anotarse de estas maneras.

Las autoridades provinciales del Ministerio de Salud encargadas de coordinar la campaña de vacunación indicaron que no deben acudir quienes no tengan turno previo ya que no podrán vacunarse.

Algunos detalles

Según pudo saber El Periódico, el primer lote de vacunas que se aguarda para los próximos días horas traería unas mil dosis de la vacuna Covishield, del laboratorio AstraZeneca–Oxford. Cabe recordar que en los últimos días la provincia de Córdoba recibió 44 mil dosis enviadas por la Nación.

suspenderla este lunes al no recibir el envío. El arribo de estas dosis le permitiría a la Municipalidad de San Francisco arrancar con la campaña entre miércoles o jueves de esta semana (al menos ese es el objetivo), tras tener que

El Superdomo ya fue acondicionado para que la gente no deba hacer largas filas, sino que espere sentada su turno. Hay unas 400 sillas disponibles. En otro sector, además, se acondicionó un sitio especial para los minutos después de la vacunación, donde se controla alguna posible reacción adversa.

También está revisto que para aquellos adultos mayores que no pueden trasladarse por sí solos existirá un lugar para que se puedan estacionar vehículos y personal sanitario se encargará de ir a vacunarlos sin la necesidad de bajarlos del auto.

Más vacunas

Asimismo, se espera reforzar la campaña posteriormente con la vacuna Sinopharm, proveniente de China, la que también se utilizaría en la ciudad. Este martes partió hacia Beijing un vuelo de Aerolíneas Argentinas para buscar un millón de dosis, tras la aprobación de emergencia por parte de la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti. También se espera que llegue un lote de vacunas desde Rusia, se informó.