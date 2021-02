Kicillof: "Cuando me vacuné para algunos era veneno, los mismos que ahora dicen que soy VIP"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó en duros términos a la oposición política y a quienes hicieron una campaña para desprestigiar a la vacuna Sputnik V y que ahora lo cuestionan por recibir la dosis antes que el personal de salud. Además, aseguró que no existe en la provincia de Buenos Aires vacunación con privilegios

"Se consiguió una vacuna y ahí los mismos que decían que no íbamos a conseguir ninguna empezaron a decir que la que se consiguió primero era mala, no servía. Yo pido que hagamos memoria", cuestionó Kicillof en una conferencia de prensa ofrecida en Necochea, donde se refirió a la situación epidemiológica en la provincia.

"Dijo Carrió que la vacuna era veneno e inició una causa contra el Presidente de la Nación por envenenamiento. No la escuché, no la oí decir que se había equivocado, ¿no? Porque el negocio de la desmemoria, lo de fingir demencia a veces sirve para hacer un panquequeo en el aire y pasar de acusar una cosa a acusar de la contraria", fustigó el gobernador.

"Decían que era una violación a los derechos humanos, que era un pacto de Cristina con Putin, un negociado. Decía Durán Barba que era una vacuna trucha. Decía también alguien de la oposición, Sandra Pitta, que no se vacunaría jamás. Un diputado dijo que vacunen con la rusa al 48% que lo votó, y que no se hable más. Puedo agregar lo que dijeron varios periodistas. La vacuna de descarte, que se consiguió en las penumbras, que era para países pobres, de segunda. Otra dijo 'Sputnik, el negocio, ¿los argentinos conejillos de indias detrás de un negocio K?. Esto no lo inventé yo. En este contexto de sembrar dudas miserables sobre la vacuna, con un objetivo: que fracase la vacunación", cuestionó.

"Cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para estos mismos, ahora soy un vacunado VIP. Incluso dicen eso de los intendentes de su mismo partido", dijo el mandatario al brindar una conferencia de prensa en Necochea.

Luego agregó: "Es tan intensa las ganas de hacer daño que ahí van y ponen todo en la misma bolsa. Lo quiero aclarar y reivindicar a los intendentes que se vacunaron en un principio para acabar con esa basura de la campaña antivacunas que ya se va a estudiar en la historia este desastre que intentaron hacer".

"Hay responsables. Yo dudo que estuvieran esperando el paper de Lancet para ver si era segura. Cuando cambiaron, fue porque la gente cambio. Les ganamos en esa", remarcó el mandatario.

Kicillof luego remarcó: "Hicimos esto, el sitio nunca se cayó. Tenemos tres millones de inscriptos. Vencimos a los que querían que la gente no se vacune".

"En la provincia de Buenos Aires no hay vacunatorios ocultos, ni privatizados. No hay. Vacuna el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de los turnos de una página web", dijo el Gobernador y luego defendió a Alberto Fernández: "Resalto la firme y rápida decisión del presidente".

Luego dijo: "Vamos a poner un botón en la página de vacunación y en el 148 donde se sacan turnos para que se pueda denunciar a las personas que se saltearon la cola. Vamos a sancionar los incumplimientos. Vamos a ser inflexibles".