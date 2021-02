Denuncian vacunación con privilegios en Córdoba y en intendentes del departamento San Justo

Tras conocerse los casos de personas que recibieron la vacuna con supuestos privilegios por considerarlos personal estratégico o de salud a nivel nacional, desde la oposición política al Gobierno provincial denunciaron que también en Córdoba existe un "vacunatorio VIP" y difundieron listados de autoridades políticas de distintos signos en la provincia que habrían recibido la vacuna.

Desde el oficialismo, por otra parte, el legislador Francisco Fortuna, actual jefe de bloque de Hacemos por Córdoba en la Legislatura y ex ministro de Salud, negó tales privilegios en la campaña de vacunación y aseguró que en la provincia el proceso es transparente. “Acá en Córdoba no hay ningún vacunatorio VIP. Acá en Córdoba se trabaja con transparencia", dijo Fortuna ayer.

Las acusaciones de privilegios fueron ampliadas por el legislador Marcelo Cossar (Unión Cívica Radical) desde el bloque opositor, quien este martes hizo pública una lista de autoridades políticas, funcionarios y personalidades que, según indicaron en base a una investigación propia, recibieron la vacuna y también en qué fecha cada dosis.

Según el listado de estas 27 personas, llamativamente casi todos los intendentes mencionados pertenecen al departamento San Justo, excepto uno. Entre ellos se encuentra el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, Gustavo Benedetti (Arroyito), Adrián Walker (Miramar), Gustavo Tevez (Brinkmann), Claudia Bordoni (La Tordilla), José Gualdoni (Alicia), Elio Sánchez (El Fortín), Rubén Para (La Paquita) y María Fernanda Grimaldi (La Francia), David Mercado González (Villa Concepción del Tío), Neris Garraza (Altos de Chipión), Norberto Magni (Colonia San Bartolomé) y Víctor Blengino (Colonia San Pedro). El único que no pertenece a San Justo en la lista es Pedro Ciarez, de Malagueño.

También se encuentra la legisladora provincial por el departamento San Justo Alejandra Piasco.

SI bien fueron numerosos los jefes de gobierno municipales y autoridades provinciales que informaron que fueron vacunadas, los denunciantes aseguran que no cumplían los criterios de prioridad

Explicaciones

El Periódico consultó al entorno del intendente Aresca, desde donde se comprometieron a dar una explicación al respecto a la brevedad. Otros jefes municipales también consultados dieron sus explicaciones en medios locales y regionales.

En Brinkmann, el intendente Tevez habló con la radio 102.9 y reconoció que recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Y aseguró que como intendente hizo el pedido al Hospital Iturraspe para él y los demás integrantes del COE local. “Estoy vacunado, soy el encargado del COE local y estamos en la primera línea de batalla. No me considero un vacunado VIP, las autoridades encargadas del tema como el gobernador o los intendentes deben vacunarse para estar en condiciones óptimas para conducir esta situación en cada una de sus comunidades, no hemos parado en un solo momento. Soy el responsable del COE local, con lo cual necesito estar las 24 horas de todos los días”.

En Arroyito, la directora médica del hospital municipal, Melisa Gallo, negó que el intendente Benedetti haya sido vacunado. "Ni el intendente ni nadie se vacunó. Nadie que no estuviera dentro del protocolo. Eso va con número de registro, cualquiera lo puede corroborar", dijo la funcionaria al diario La Voz del Interior.

Si bien no está en la lista que exhibió Cossar, se conoció que fue vacunado el radical Gerardo Cerutti, intendente de Colonia Marina, también del departamento San Justo. En declaraciones a Telefé Córdoba, que fueron recogidas por La Voz del Interior, aseguró que se vacunó a mediados de enero.

"Recibo una comunicación que había una vacuna disponible para que me vacunara. En ningún momento pedí ser vacunado. Evalué cuál iba a ser el sentido de que yo fuera vacunado... Habíamos terminado de vacunar, en nuestro sistema de salud, a todo el personal que hasta ese momento se podía vacunar. Y en ese momento, tampoco se podía vacunar a mayores de 60 años...", explicó.

"Además, habíamos recibido información previa en distintas reuniones de que debíamos transmitirle tranquilidad a la población. Por eso, accedí a que me aplicaran la dosis", agregó.

También fue consultada por este medio la legisladora Piasco, aunque sin respuesta. En declaraciones a Radiocanal, la legisladora explicó que fue vacunada en su calidad de integrante del COE provincial al igual que el resto de sus miembros y los voluntarios. Y añadió que las dosis se le aplicaron en un centro vacunatorio oficial y que trabajó desde el primer momento de la pandemia en colaboración tanto con el COE Regional como el Central.

El listado completo de la denuncia

1) Ignacio García Aresca – Intendente de San Francisco (vacunado el 30/12 y 20/1 H.Iturraspe)

2) Rodrigo Claudio Juárez – Secretario relator del Concejo Deliberante (vacunado 2/1 y 25/1)

3) Leonardo Lewylle – Subsecretario de Gestión Comunitaria de la Sec. de Salud de la Municipalidad de Córdoba (Vacunado 5/1 y 1/2)

4) Liliana Noldy Abraham – Legisladora Hacemos Por Córdoba (vacunada H. San Roque 8/1 y 29/1)

5) Víctor Blengino – Intendente de Colonia San Pedro (vacunado el 9/1 y 1/2 en H.Iturraspe)

6) Alejandra Danila Piasco – Legisladora Hacemos Por Córdoba (vacunada H. Iturraspe 11/1 y 8/2)

7) Gustavo Tevez – Intendente de Brinkmann (vacunado el 11/1 y 8 / 2 H.Iturraspe)

8) José Gualdoni – Intendente de Alicia (vacunado el 11/1 y 9/2 en H. Iturraspe)

9) Elio Sánchez – Intendente de El Fortín (vacunado 11/1 y 8/2 en H. Iturraspe)

10) María Fernanda Grimaldi – Intendenta de La Francia (vacunada 11/1 y 9/2 en H.Iturraspe)

11) Adrián Walker – Intendente de Miramar (vacunado el 11/1 y 9/2 en H.Iturraspe)

12) Rubén Para – Intendente de La Paquita (vacunado el 11/1 y 8/2 en H. Iturraspe)

13) Claudia Bordoni – Intendenta de La Tordilla (vacunada el 12/1 y 9/2 en H, Iturraspe)

14) Nicolás Guillermo Piloni – Concejal Hacemos Por Córdoba y odontólogo (vacunado 13/1 y 3/2 H.San Roque)

15) David Mercado González – Intendente de Villa Concepción del Tío (vacunado el 13/1 y 9/2 en H.Iturraspe)

16) Gustavo Benedetti - Intendente de Arroyito (vacunado el 13/1 y 9/2 en H. Iturraspe)

17) Marcelo Polakoff – Rabino (vacunado el 19/1 en H. San Roque)

18) Walter Grahovac - Ministro de Educación (vacunado 5/2 H. San Roque)

19) Neris Garraza - Intendente de Altos de Chipión (vacunado 8/2 H. Iturraspe)

20) Medardo Ligorria - Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Córdoba (vacunado 17/2 H. San Roque)

21) Héctor Gattás - Director General de Planeamiento de la Municipalidad de Córdoba (vacunado 17/2)

22) Carlos Antonio Carelli - Subsecretario de Municipalidad de Córdoba (vacunado 19/2 Fac. Odontología)

23) Liliana Garraza - Subdirectora de Infancias de la Municipalidad de Córdoba (vacunada el 19/2 H. Iturraspe)

24) Norberto Magni - Intendente de Colonia San Bartolomé (vacunado 19/2 en Colonia San Bartolomé)

25) Pedro Ciarez - Intendente de Malagueño (vacunado el 19/2 en Hosp. Malagueño)

26) Germán Gustavo Rebord - Subsecretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba (vacunado 20/2 en H. San Roque)

27) Gabirel Kloner - Director Corporativo IDEAS (vacunado 17/2 en H. San Roque).

Personal estratégico

En el Plan de Vacunación informado por el Gobierno nacional se definió que entre los grupos prioritarios se encontraba el "Personal estratégico". El mismo fue definido de la siguiente manera: "Toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión”.

Ahora, este martes el Gobierno nacional informó la creación de una comisión que se encargará de monitorear la trazabilidad de la inmunización contra el coronavirus del "personal estratégico", al tiempo que se establecieron los requisitos que deberán cumplimentar quienes quieran acceder a las vacunas bajo esa categoría.

Así se decidió en la reunión virtual encabezada esta mañana por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con los expertos que integran la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).