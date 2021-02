Macri lanzará el 15 de marzo su libro "Primer tiempo"

El expresidente Mauricio Macri lanzará el 15 de marzo próximo un libro propio, titulado "Primer tiempo", donde dará su mirada sobre su gestión y con ello iniciará una serie de recorridas por el país con el objetivo de promocionar su obra, en el marco del inicio de un año electoral.

Según fuentes de su entorno, Macri redactó su libro en coautoría con Hernán Iglesias Illa, subsecretario de Comunicación Estratégica durante su Gobierno (y responsable de su línea discursiva), mientras la edición estuvo a cargo de Pablo Avelluto, secretario de Cultura en esa gestión.

Junto con el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, los tres conforman el triángulo de comunicación de Macri desde que dejó el poder, a fines de 2019.

Con un nombre que despertó suspicacias en propios y ajenos (ante la posibilidad de que Macri busque en el futuro un "segundo tiempo" de gestión) fuentes cercanas al expresidente se ocuparon de explicar que allí cuenta las cosas que pudo iniciar y las que no, las que deberían retomarse y las que habría que cambiar, en caso de un segundo gobierno de Cambiemos, pero dejaron al extitular de Boca Juniors afuera de esa hipótesis.

En concreto, ya se ha señalado que el exmandatario no será candidato en 2021 y de hecho Macri repitió en muchas ocasiones que la tarea legislativa no lo entusiasma.

Este año, fuentes cercanas al exmandatario, relataron que Macri tiene varios candidatos "preferidos" para ocupar bancas y los viajes servirán también para trabajar a favor de esos nombres.

El libro de Macri busca mostrar la contracara de la publicación escrita por el periodista Santiago O'Donnell, que en octubre lanzó "Hermano", un libro que contiene la crítica mirada de Mariano Macri sobre el expresidente -su hermanastro- y una oscura trama de conflictos familiares.

Según fuentes partidarias, el libro ya fue objeto de varias revisiones y está listo para ver la luz. En busca de no ser una mera síntesis de gestión, incluye muchas anécdotas de los 4 años de Macri en la Casa Rosada.

Dijo que no se vacunó

Por otra parte, Macri aclaró ayer domingo desde sus redes sociales que no recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

"Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus", expresó a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el exmandatario afirmó que tampoco lo hará "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

Macri se refirió también a la polémica que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud: "Repudio que se haya facilitado la vacunación para amigos y partidarios".