Vacunación a mayores de 70 años en el interior provincial comenzará esta semana

El Gobierno de Córdoba precisó que a partir de mañana martes 23 de febrero dará comienzo la vacunación contra el coronavirus en las personas mayores de 70 años residentes en la ciudad de Córdoba, para lo cual deben inscribirse y recibir turno previo; mientras que para los residentes en el interior provincial comenzará "en el transcurso de la semana".

Para los vecinos de la capital provincial, resaltaron que quienes no se inscribieron y no recibieron la notificación del Ministerio de Salud, no deben asistir a los vacunatorios, ya que no podrán ser atendidos.

La Provincia detalló que hasta la noche de ayer domingo ya se habían otorgado 15.000 turnos para residentes mayores de 70 años en la ciudad capital con fecha entre este martes 23 de febrero y el lunes 1 de marzo.

Para quienes deseen vacunarse y aún no se han registrado podrán realizar el trámite ingresando a: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444 opción 4.

Para realizar este trámite deberá contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1. Posteriormente, recibirán un e-mail o SMS con el día, hora y lugar donde recibirá la vacuna.

En San Francisco, estaba previsto comenzar este lunes, aunque desde la Municipalidad lo suspendieron anoche, según se indicó, por problemas de logística para el envío de las vacunas en el plazo necesario. La campaña se realizará en el Superdomo.

Sigue la vacunación

Asimismo, este lunes continuará el cronograma de vacunación para los grupos establecidos y que hayan recibido turno previo. En ese sentido se inmunizará, tanto en Capital como en el interior provincial, a personal sanitario y docentes de los diferentes niveles educativos de más de 60 años y que estén aún en actividad.