El “Indio” Rojas: “Estoy muy seguro de lo que estoy cantando”

Poco a poco los escenarios van recobrando su ritmo en medio de la pandemia y artistas de todo el país van llevando su música por aquí y allá en actuaciones con capacidad limitada y distintos protocolos de seguridad para evitar contagios. Y tras la vuelta de los bailes al salón de Bomberos de San Francisco, el próximo sábado 27 de febrero será el turno de Lucio “Indio” Rojas, en un evento organizado por Sportivo Belgrano.

Las entradas se venden en la sede de Sportivo Belgrano sobre la avenida Rosario de Santa Fe, en horario de 8:30 a 12:30 y de 15:30 a 19:30. También vía telefónica al 3564-569429.

Rojas, que en los últimos años fue uno de los números puestos en muchísimos festivales de verano y otros a lo largo del año, inició semanas atrás sus primeras presentaciones después de muchos meses en el Teatro Monumental en Alta Gracia, y tras otras actuaciones en Cosquín, nuevamente Alta Gracia y Santa Fe, llega a nuestra ciudad después de algunos años sin actuar.

En la previa del show, el artista dialogó con El Periódico y contó acerca de los cuidados que lleva al estar entre los grupos de mayor riesgo, sus sensaciones en este año de pandemia y sus proyectos musicales.

¿Cómo viviste el 2020 y el comienzo del 2021, sin recitales presenciales y festivales populares?

Fue un año muy complejo muy difícil desde todo punto de vista no únicamente pensando en las fiestas populares y que no podíamos salir a cantar, sino también en saber que un día te dicen que no podías cantar más y empezar a encontrase con uno mismo también. Al principio en esta pandemia fue mucho miedo, después nos empezamos a adaptar a trabajar. En algún momento nos descubrimos nosotros mismos y descubrimos lo virtual, que fue maravilloso. Lógicamente acortó la distancia entre la gente que escucha tu música y uno. Volverse a comunicar con nuestra gente, en llevarle canciones a su casa, ese proceso fue maravilloso. Pero sin duda uno necesita de lo presencial también, escuchar el aplauso, el grito, la devolución de cada canción es fundamental. Entonces ese proceso que estaba muy distante lo venimos a encontrar de a poquito con los protocolos que hay que cumplir, que no es fácil tampoco. Todavía es complejo adaptar los lugares y adaptarse uno mismo, lógicamente pensando en que tenés que cuidar a la gente que va a ir donde vas a tocar.

Hace poco tuviste tu primer show presencial del año, ¿cómo viviste el regreso?

San Francisco es especial para mí porque hay mucha gente que conozco y hay muchos amigos que me acompañan en mi carrera desde hace tiempo entonces volver es sentir que te hacen el aguante en esta situación. Hay mucha gente trabajando. Siento que Sportivo Belgrano se puso al hombro que yo pueda llegar a San Francisco y eso te llena de emoción. Vamos a empujar todos para que salga bien, para que se puedan cumplir los protocolos y llevar la música a ese lugar emblemático que es Bomberos.

¿Qué podés adelantar de tu presentación en San Francisco?

Llevo la reina de mi fiesta, que es la chacarera, principalmente. Basado en eso yo trabajo mucho en el repertorio. El repertorio es casi un 80 por ciento de nuestra autoría, de nuestra familia, del Alfredito, del Jorge y mía. Tratamos de buscar canciones que tengan que ver con cómo vive la gente la música, el ida y vuelta es fundamental entre el cantor y la gente porque ahora no podemos bailar pero sí cantar. Podemos divertirnos desde el lugar donde estamos, entonces tratamos de buscar canciones que la gente pueda compartir cantando. Principalmente mi espectáculo ronda en el baile entonces tenemos que adaptar algunas cosas para que podamos disfrutar todos.

Va a ser un show especial porque vas a estar cumpliendo los años…

Así es, vamos a estar de festejo. Imaginate después de unos cuantos meses de no cantar, de hacer pasado mis cumpleaños anteriores en un momento bastante complejo de mi vida donde estaba con un tratamiento oncológico, con el cual sigo, pero hoy siento que es doble el festejo porque estoy en un proceso de recuperación maravillosa y me está yendo bien. Festejar mi cumpleaños cantando es lo más lindo que me puede pasar.

Musicalmente, ¿en qué etapa te encontrás?

Todo lo que me ha pasado estos últimos años fue una etapa de mucha alegría, principalmente de mucha seguridad. Arranqué cantando con Los Carabajal, el 11 de septiembre del 2000 debuté profesionalmente con ellos, han pasado tantos años, he recorrido tanto el país con Los Carabajal, después con Jorge, con Los Rojas, y esta etapa de solista me da la oportunidad de disfrutar muchísimo. Estoy convencido de lo que hago, no ando en la búsqueda, sino en la búsqueda de encontrar simplemente alegría, que nos divirtamos, pero en la búsqueda de canciones que nos alegren el alma y el corazón. Estoy muy seguro de lo que estoy cantando, de lo que quiero cantar y de lo que vivo arriba del escenario. Entonces la identificación mía es muy natural y sencilla, eso me simplifica mucho y estos años me dieron esa maduración.

¿Qué proyectos tenés para 2021?

Habíamos tenido proyectos para 2020 muy lindos, donde íbamos a abrir el abanico a los países limítrofes donde mi música anda muy bien. Hoy reestructurar todo eso te angustia un poco porque tampoco sabés cuando vas a poder arrancar. Desde lo musical hay que tratar de seguir encontrando espacios para comunicarme con la gente, encontrar los amigos y los productores que te ayuden a llevar adelante un espectáculo. Estamos proyectando prácticamente el día a día porque no sabemos si mañana nos dicen ‘chicos, adentro de nuevo’ y hay que esperar. Sí es un momento lindo para ir produciendo canciones y después grabarlas para las plataformas digitales y redes sociales para esta comunicación casi cotidiana con la gente. Este tiempo lo estamos utilizando para producir y hacer arreglos de canciones que uno conoce y nunca se animó, estoy trabajando muchísimo en eso. Soy una persona de riesgo entonces trato de cuidarme mucho, no me obsesiono pero sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que cuidar al que tengo al lado mío, y que el que está al lado mío me cuide, así pasa cuando vamos a cantar.