“Hemos logrado más resultados en obras para Córdoba, que en los cuatro años de Macri”

El secretario de Obras Públicas de la Nación Martín Gill destacó que hay más de 1.000 obras activas en todo el país, y en Córdoba, el 70% de los 427 municipios ya tienen proyectos en ejecución o en evaluación. Se trata de las obras que, desde el Ministerio que conduce Gabriel Katopodis, se encuentran en marcha en la Argentina, y en el territorio cordobés.

“Estamos fortaleciendo el plan de obra pública con la construcción de rutas, obras de agua y saneamiento, infraestructura universitaria, pavimento, cordón cuneta. Obras con sentido federal y con tres dimensiones: solucionar los problemas de la gente, movilizar la economía y generar trabajo”, remarcó en una entrevista en canal Quatro TV de Río Cuarto.

Gill recordó que en los últimos tres años, el trabajo en el rubro de la construcción venía reduciéndose y afirmó que desde diciembre de 2020, y a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de duplicar el presupuesto en obra pública “hemos logrado comenzar a revertir la curva e iniciar un proceso de recuperación”.

“La obra pública es una prioridad del Gobierno Nacional en toda la Argentina. En este año de trabajo conjunto de Nación y Provincia, hemos logrado más resultados en Córdoba que en toda la gestión de Mauricio Macri”, remarcó y mencionó a modo de ejemplo la reactivación de los trabajos en la autopista 19, la autovía Holmberg-Río Cuarto, la variante de paso de Villa María, la recuperación integral de las rutas 9 Norte y 60, como también las obras de saneamiento en las principales ciudades y las de infraestructura en los municipios a través del programa Argentina Hace.

En el plano institucional, el secretario nacional habló de la buena relación con Córdoba. “Hemos dado vuelta la página de desencuentros entre Nación y Córdoba. Es parte del compromiso que asumieron el presidente y del gobernador Juan Schiaretti, que se ve reflejado en el trabajo que venimos realizando con las obras en marcha y las que se están reactivando. Como cordobés, siempre he trabajado en el camino del diálogo y me pone muy contento. Si a Córdoba le va bien, a la Nación le va a ir mejor; y si a la Nación le va bien, a Córdoba le va a ir mejor”, consideró.

“La agenda que el presidente nos pide todos los días es la de gestión. Hoy estamos fuertemente concentrados en trabajar para resolver los problemas de la gente y poner a la Argentina de pie. No es tiempo para que cada acción -como la firma de un convenio de obra- se mida en términos electorales, porque lo que está en juego es el futuro del país no los cargos de una lista. No es momento para especulaciones personales; es momento de poner todo nuestro esfuerzo para dinamizar la economía y reconstruir la Argentina, y hacerlo en unidad”, recalcó.

Y agregó: “La normalización del PJ bajo la conducción del presidente ha sido una muestra de que el camino de la unidad del peronismo es impostergable. Y Córdoba no debe ser la excepción. Como hombre del peronismo, siempre me van a encontrar trabajando en la unidad, que es lo que necesita la Argentina”.