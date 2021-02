[VIDEO] Jean Carlos promete: “El 90 por ciento del show serán los clásicos que la gente espera”

Jean Carlos vuelve este viernes al Gigante de Bomberos Voluntarios con un show que en su mayoría contará con los clásicos que fue creando a lo largo de sus 25 años de carrera como solista.

El ex Trulalá es uno de los cantantes más esperados en San Francisco y el tercero en presentarse (antes estuvieron el Toro Quevedo y el Turco Julio) en el marco de esta nueva normalidad que, por el momento, propone una especie de cena show con sillas y mesas en el lugar de la tradicional pista de baile.

- Aunque de forma diferente volvieron los shows presenciales: ¿cómo lo vivís?

Es volver a tener un nuevo respiro dentro de esta situación. Y le doy gracias a Dios por poder verle la cara al público nuevamente. Ninguno del ambiente artístico esperaba que íbamos a estar tan restringidos en este tiempo, es algo nuevo, es una nueva dimensión y hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad. Pero lo bueno es saber que el público está esperándonos. Así salimos de los streaming, que son lindos pero a la vez no vemos a la gente, no sentimos su cariño.

- ¿Cómo fue tu 2020?

No fue fácil. Preocupados por lo artístico, no digo ansiedad, más allá de que queríamos volver a la cancha, pero entendíamos lo que pasaba. Pero fue una gran preocupación. Sí tuve tiempo de compartir con la familia, cocinar con ellos, aprender a hacer ñoquis, ravioles, pan, una hamburguesa y hasta aprender a ver una semilla germinar. Compartí con la familia muchas cosas que en ciertos momentos no podía compartir.

- Te pasó como a muchos, poder ver las pequeñas cosas.

Más allá de la maldita pandemia, digo bendita pandemia, porque nos obstaculizó en el trabajo y los recursos, pero nos dio la posibilidad, claro, de ver las pequeñas cosas. Me refiero a esos letreros alrededor que cuando uno va a 180 no los ve y menos los lee. Y esos letreros son las pequeñas cosas.

- Mencionás mucho tu fe en Dios: ¿cómo creés que vamos a salir de esta pandemia?

No vamos a salir iguales, pero depende todo de nosotros. Si queremos un cambio para nuestra vida debe haber un cambio de mentalidad. Lo que digo a la gente que si alguna vez tuvimos a Dios detrás nuestro hoy pongámoslo adelante. Tenemos que aprender a convivir con este virus como pasó con otros virus.

- ¿Cuánto cambiaron tus planes con la pandemia?

A mí me solían decir Jean Carlos ‘nunca pongas los huevos en una sola canasta’. Yo no lo escuché. El hecho de venir trabajando constantemente te daba la posibilidad de continuar con tu empresa, la que tenemos completamente en blanco. Hablo de los trabajadores con su aguinaldo, sus vacaciones y la mutual. Eso nos costó horrores en este tiempo, entonces me di cuenta que no podía poner los huevos en una sola canasta y estoy con algunos proyectos fuera de la música. No quiero que me agarre una segunda etapa de esta forma y empezamos a ver otras cosas para estar preparados. Hemos sido vulnerables los artistas, hemos sido los últimos en salir a trabajar y me he dado cuenta que debe haber un cambio de mentalidad para sostener lo que amamos que es la música.

- Ya me hablaste de los streaming en las redes, pero ¿cómo te llevás con los nuevos formatos digitales como Spotify y YouTube?

Como te dije en los dos streaming que hicimos nos fue muy bien. Después nunca cobré un peso al día de hoy con Spotify y YouTube y debo resolver ese asunto con Sony Music que lo cobra por mí. Lo tengo que resolver a ese asunto… con todos los años de carrera que tengo.

- En Córdoba has visitado centros de testeos, le llevaste fuerzas a los profesionales de la salud. ¿Por qué lo hiciste?

Muchas veces hablamos de las cosas sin vivirlas. Pero cuando te toca de cerca porque les pasa a algunos médicos amigos tuyos o enfermeros cambia. Me hablaron para ver si podía ir a verlos y no lo dudé. Fui a darles palabras de aliento y a formar parte de la concientización para la gente, darle el apoyo al personal de salud que hacían testeos, que estaban vacunando. Fui a darles fuerzas, a decirles que esto va a pasar, que no va a durar toda la vida. Me nació ir por los amigos.

- ¿Qué proponés en estas nuevas giras al volver al escenario y qué presentarás en el Gigante?

El 90 por ciento de los clásicos que es lo que la gente siempre espera y luego canciones del último disco, el número 24, que no tuvimos tanto el tiempo de promocionarlo por la pandemia. Sí por redes sociales. La verdad que pensábamos que iba a dura uno o dos meses esto pero duró mucho más y se convirtió casi en un encierro. Pero yo desde mi lugar les decía a la gente ‘quédate en casa’ ante la situación, pero recibí algunas críticas porque muchos viven del día a día y es cierto, les era muy difícil. Entonces cambié el discurso, pedí perdón porque tenían razón y empecé a decirles que se cuiden, porque así nos cuidamos nosotros y además al otro. Yo ando con mi alcohol por todos lados, el barbijo. Hoy lamentablemente no podemos ir con todos los músicos, tampoco por el presupuesto, pero somos varios para hacer el show que la gente espera y además aprendimos a sonar mejor.

- ¿Se acostumbra la gente a esto de las mesas, de mirar el espectáculo sentados sin poder bailar?

La gente se acostumbra. Al principio era difícil, pero luego de abrirse hicimos más de 30 shows y hemos visto el cambio, la adaptación. Y en una cena show se disfruta más, está todos en las mesas alrededor, se puede conversar. Lo que más cuesta es el modo teatro, pero la gente se va acostumbrando. De todos modos, repito, esto va a pasar. Está la vacuna para algunos, otros la esperan y en el mientras tanto hay que seguir cuidándonos unos con otros. Tener ese sentido del cuidado cada vez que salimos.

- ¿Cómo será la vuelta a San Francisco?

Muy contentos de volver a la ciudad para ver amigos, a familias amigas. Es una bendición porque siento que estoy en casa y eso me pone muy feliz.