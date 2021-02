Mili Boscacci tras recibir la vacuna: “Estoy muy feliz y muy tranquila”

Milagros Boscacci recibió este miércoles la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y eso le abre el camino para finalmente poder viajar a China el próximo 27 de marzo para realizar la primera parte de un tratamiento con la esperanza de ver por primera vez, ya que padece ceguera desde que nació.

Esta semana, en la página de Facebook de la campaña "Una Luz para Mili" habían contado que la joven se encontraba afectada anímicamente ya que tener la vacuna contra el COVID era un requisito imprescindible para poder gestionar las visas de ingreso a China y hasta entonces no habían conseguido una respuesta favorable al pedido de vacunación. Sin embargo, en la misma página este miércoles informaron que fue vacunada y agradecieron que pudieran darle una solución. Con la primera dosis colocada, Milagros debería recibir la segunda a comienzos de marzo, antes de la fecha prevista para el viaje.

“Fue muy movilizador porque en realidad hicimos el posteo para informar a la gente que nuevamente íbamos a tener que suspender todo porque surgía esta traba de la vacuna. Y para nuestra felicidad tuvimos una llamada que nos dio muchas esperanzas, que decía que nos iban a colocar las tres dosis que necesitábamos, que eran para Mili, para mí y para Gonzalo, que somos los que la vamos a acompañar al viaje. Así que nos dio un poquito de tranquilidad y esperanzas de poder terminar lo que falta de trámites y papeleo para poder concretar el viaje del 27 de marzo”, contó Argentina, su mamá.

Milagros lo vivió de manera muy similar: “Antes de la vacuna estábamos todos muy bajoneados, porque si teníamos que volver a suspender el turno iba a ser muy frustrante para mí y mi familia, y para toda la sociedad que estuvo colaborando. Después de que nos dijeron lo de la vacuna, esa noche no pude dormir. Y cuando ya me la pusieron fue una sensación de tranquilidad y satisfacción, por eso quiero agradecerle a toda la gente por haber ayudado a que esto fuera posible. Estoy muy feliz y muy tranquila”.

Pese a esa tranquilidad de asegurarse la dosis, también hay ansiedad: “Trato pero no puedo dormir. Me despierto en medio de la noche, pienso en muchas cosas pero trato de llevarlo lo mejor posible y esperando que el día llegue”.

Cómo sigue

En caso de que el viaje finalmente se concrete, Milagros enfrentará un largo camino de rehabilitación, pero las expectativas son muy buenas. “Una vez allá, ella va a recibir tres implantes y va a empezar con rehabilitación diaria y medicación. Le hacen previo todo un preparamiento físico, le van a limpiar el organismo para que ella recepcione muy bien los implantes de células madre y después seguir con el tratamiento que es diario, para que el avance sea más rápido en cuanto a su recuperación y a la visión”, contó su mama.

Sobre al pronóstico tras la intervención, sostuvo: “Cuando hicimos la conferencia con los médicos, ellos por su patología nos dan muchas esperanzas. Si bien no te dicen un porcentaje exacto, porque depende mucho de cada organismo, ellos estiman que los primeros 15 días Mili pueda volver viendo sus manos, colores y tal vez algo de bulto, todo hablando a corta distancia. Y que en el promedio de un año ella pueda manejarse sola en la calle”.

“Cuando hablamos el porcentaje de visión yo siempre aclaro que para alguien como ella, que nunca vio, así obtenga un 10, un 15 o 30 por ciento de visión es una barbaridad. A ella le va a permitir, como ella dice, cumplir muchos sueños que tiene y llevar una vida más normal, encajar un poco más en la sociedad. La pandemia a ella la ha hecho bajonearse mucho por no poder hacer sus actividades en Cacnovi o en el Conservatorio. Tenemos las esperanzas intactas y agradecimiento ante todo, este es un logro de la sociedad, que está tan expectante con nosotros”, agregó Argentina.

Milagros añadió: “Lo primero que quiero después de todo esto es conseguir un trabajo. Después hacer todas las cosas que me gustan, como cocinar. Me gustaría hacer artesanías, que también me gustan y nunca hice, y me gustaría hacer cursos de masajes y otros proyectos que tengo en mente, tengo mucho tiempo”.

Agradecimientos

Ambas reiteraron los agradecimientos con todas las personas que colaboraron, desde las que participaron de las campañas solidarias o adquirieron rifas hasta las que donaron dinero o los mismísimos pasajes a China.

“Todo fue muy importante desde que nosotros iniciamos la campaña, que fue muy difícil ya que el monto era muy elevado. Hemos recaudado para la primera parte del tratamiento, que ya está depositado en la clínica de China. Y después nos habían donado los pasajes aéreos, que ya están comprados también, y todo fue sumando, cada cosita, mucho o poco, con lo que la gente fue colaborando”, manifestó su mamá.

“Creo que ha sido una lucha en la que ahora estamos centrados en lo que es el primer viaje. Cuando esto pase nos centraremos ya en la segunda parte de la campaña”, finalizó.