González, Zurbriggen y Bocca saltan a la cancha

Este miércoles arranca la Zona 2 de la Liga Argentina femenina de vóley que tendrá como protagonistas a las sanfrancisqueñas Valentina González y Agostina Zurbriggen en Estudiantes de La Plata; y a María Emilia Bocca en Banco Provincia.

En la jornada inicial habrá acción en Banco Provincia y en Estudiantes, ambos clubes de La Plata, con turnos de juego a las 18:30 y 21 horas. La zona se disputará de días consecutivos hasta el 25 de febrero.

En Banco, en primer lugar se enfrentarán San Lorenzo y Tucumán de Gimnasia, uno de los debutantes en la competencia, mientras que a continuación hará su presentación el local, Banco Provincia, frente al Club Argentino Andalgalá.

Por su parte, en Estudiantes, en primer lugar se enfrentarán Gimnasia y otro debutante en la Liga, Douglas Haig de Pergamino. Luego de ese partido, el Pincha recibirá a Atenas de Córdoba en el cierre de la primera jornada.

Los partidos se podrán ver en vivo online en la plataforma de Estudiantes Play y en el canal de YouTube de Banco Provincia.

Fixture de Estudiantes

Fecha 1 | 17/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Atenas (Estudiantes)

Fecha 2 | 18/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Banco Provincia (Estudiantes)

Fecha 3 | 19/2 - 21.00 hs Gimnasia vs Estudiantes (Polideportivo Victor Nethol)

Fecha 4 | 21/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Club Argentina Andalgalá (Estudiantes)

Fecha 5 | 22/2 - 18.30 hs Estudiantes vs San Lorenzo (Polideportivo Víctor Nethol, Gimnasia)

Fecha 6 | 24/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Tucumán de Gimnasia (Polideportivo Victor Nethol)

Fecha 7 | 25/2 - 21.00 hs Estudiantes vs Douglas Haig (Estudiantes)

Fixture de Banco Provincia

Fecha 1 | 17/02 - 21:00 hs Banco vs Argentina Andalgalá | 476 e/ 20 y 21

Fecha 2 | 18/02 - 21:00 hs Estudiantes vs Banco | 1 y 55

Fecha 3 | 19/02 - 21:00 hs Banco vs San Lorenzo | 476 e/ 20 y 21

Fecha 4 | 21/02 - 18:30 hs Banco vs Douglas Haig | 1 y 55

Fecha 5 | 22/02 - 21:00 hs Banco vs Atenas (Cba) | 476 e/ 20 y 21

Fecha 6 | 24/02 - 21:00 hs Banco vs Gimnasia | 476 e/ 20 y 21

Fecha 7 | 25/02 - 18:30 hs Banco vs Tucumán de Gimnasia | 4 e/ 51 y 53

🏐🔛 ¡Ponemos en marcha una nueva ilusión! Comienza nuestro camino en la Liga Argentina frente a @voleyatenas ✊🇦🇹



📲 @EstudiantesPlay



👉 https://t.co/T4jK15jp1Z pic.twitter.com/IOg6sIcr3T — Voley Estudiantes de La Plata (@EdelpVoley) February 17, 2021

#LAF #JuegaBanco 🏐



🗓 A partir de las 20:50hs los esperamos conectados desde YouTube para vivir el debut de Banco frente Argentina Andalgalá en la Liga Argentina Femenina de Voley 2021.



📍💻 Link de partido: https://t.co/Du30g1IczX



🌍 ⁣https://t.co/qOEyBgudYs pic.twitter.com/ifyrPFL4er — Club Banco Provincia La Plata (@ClubBPLP) February 17, 2021

