En la cancha de Belgrano y en San Valentín, una pareja sanfrancisqueña selló su compromiso

Fanáticos del "pirata", ganaron una cena romántica que sorteó el club en el estadio y él no lo dudó: le pidió matrimonio y ella aceptó. No te pierdas el video.

Una de las historias que dejará este 14 de febrero será sin dudas la de Belén y José, que se conocieron en 2018, se pusieron de novios en julio de 2019 y que este fin de semana dieron un enorme paso en sus vidas: tomaron la decisión de casarse.

La propuesta llegó de la mano de José Lamberghini (34), hincha fanático de Belgrano de Córdoba, que tras ganar una cena en un sorteo que el mismo club organizó, no vio mejor ocasión para ofrecerle matrimonio a su novia. Así, en un estadio que fue el lugar de muchas otras emociones y con una copa de champagne de por medio, el compromiso de la pareja selló un gran momento.

"Fue una cena muy linda. Todo fue precioso, una sensación muy bonita. En el momento del postre, José me llamó afuera del palco y mientras alguien estaba grabando me propuso matrimonio. Fue muy linda experiencia y algo único, porque es igual de especial para los dos", aseguró Belén Cena (25) aún sin salir de su asombro.

La historia

Belén y José, ambos muy creyentes, se conocieron a mediados de 2018 en medio de la organización de un retiro espiritual. "A mitad de año ella hace un retiro espiritual de jóvenes del Movimiento Círculo de Juventud de San Francisco. Ella hace el retiro para mujeres y yo hago el mismo retiro pero para varones, que se hace un mes y medio o dos después. Y nos conocimos en octubre de ese año. A partir de ahí forjamos una amistad que duró unos 7 meses", comenzó él.

Esa amistad, poco a poco, fue creciendo y al poco tiempo ya eran novios. "Y el noviazgo se transformó en esto, hoy estamos comprometidos, y próximos a casarnos", contó él.

En Belén, no sólo creció el amor por José sino también por Belgrano, el club por el que es fanática su pareja, que le inculcó la misma pasión.

"Yo soy hincha, socio y fanático de Belgrano de toda la vida, de viajar a la cancha desde que era adolescente, de estudiar en Córdoba en su momento y profundizar el amor y el cariño. Socio soy desde 2005, es haber viajado a varios lados siguiendo a Belgrano, haber estado por ejemplo en aquel partido de la promoción en cancha de River, ascender en cancha de River, 'pirata' de toda la vida, conozco de punta a punta la cancha. A ella mucho el fútbol no le gustaba, salvo ver partidos de la Selección Argentina o algún que otro partido de Boca, porque en su familia son hinchas de Boca. Ella me escuchaba a mí hablar de la cancha, de Belgrano, desde que éramos amigos. Y siempre le decía 'algún día vas a pisar la cancha y vas a ver que es un ambiente hermoso, familiar, lleno de chicos, mujeres, de familias, hasta que un día aceptó ir", recordó José.

Y continuó: "Conoció, se dio cuenta de que lo que yo le decía era cierto y se enamoró de la cancha. De ir, estar, el 'chori' antes o después del partido, los bombos, la gente cantando, la pasión, del sufrimiento y de ahí es que ella también es socia, se lo regalé yo y también es una forma de compartir en pareja ese sentimiento que yo tengo, que le inculqué a ella y que seguramente el día de mañana le vamos a inculcar a nuestros hijos".

De ahí que la propuesta, en 'El Gigante' de Alberdi, no fue casualidad.

La propuesta

José pensaba pedirle casamiento este próximo sábado, aprovechando el cumpleaños de Belén, pero el destino quiso que se adelante, ya que ganaron un sorteo del club para una cena romántica en el cual podían participar parejas hinchas del club que, además, fueran socias.

"Había mucha gente participando, pensamos que no había posibilidad y Jo fue uno de los ganadores. Nos decidimos a viajar porque nos pareció que era algo muy lindo, era un gasto grande pero es algo distinto, algo que no se vive todos los días. Hacía un año que no pisábamos la cancha y teníamos ganas de volver", recordó ella.

Cada pareja disfrutó, en uno de los palcos vip, de una cena con la cancha de fondo, ambientando la velada. "La propuesta de parte del club fue increíble, sin palabras, con juegos de luces y un gran recibimiento. Mi idea era proponerle casamiento este sábado, como que se conjugó todo para decir 'habrá que adelantarlo, estamos en el momento indicado, en el lugar soñado'. Era mágico, era soñado, la música daba, estaba todo dado", rememoró José.

El momento, que quedó plasmado en imágenes por trabajadores del club, que eran cómplices de tal evento, no fue fácil para ninguno: "Sinceramente se nota en el mismo video el nerviosismo que tenía, era muy grande, pero bueno, soy católico y muy creyente y siempre digo, pienso y creo que Dios hace las cosas por algo. Estoy convencido que fue Dios con su mano mágica el que organizó todo para que fuera en ese lugar, en ese momento y con Belén, que es la persona indicada, que es la persona que amo con todo mi ser".

Desde que el video fue compartido por el propio club cordobés, los teléfonos no dejaron de sonarles: "Creo que si se hubiera planificado no se hubiera dado tan lindo como se dio, más desde ayer, que se subió el video a las redes, los teléfonos no nos pararon de sonar, con felicitaciones de la familia, de amigos, de conocidos, de gente que por ahí hacía mucho que no sabíamos nada y nos escribió. Y estaba leyendo comentarios y me reía. Muchos dicen 'si no es así, yo no quiero nada'.

Entre los proyectos a futuro de la pareja está el de conseguir la casa propia. Por lo pronto, la cabeza está puesta en el civil, que seguramente será pronto. "Fecha por el momento no hay. Vamos a ver como trascurre este año como para hacer primero el civil y después la Iglesia. Los dos queremos más la parte de la Iglesia que el civil, pero cuando se pueda y los protocolos lo permitan. Tiempo al tiempo", cerró él.