Mariela Módica había denunciado por violento a su pareja

Nicole Módica, hija de la mujer de 47 años buscada en La Falda, Mariela Módica, sostuvo que la relación con su pareja "era muy inestable”.

Su esposo, identificado como Javier Galván, de 37, personal militar, presta servicios en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de Córdoba.

“Había antecedentes de violencia de género y una denuncia radicada entre septiembre y octubre del año pasado”, señaló en declaraciones a Cadena 3.

Nicole admitió sentirse muy frustrada por la escasez de pruebas, a tres días de la desaparición de su madre, e indicó que “pareciera ser que se la hubiera tragado la tierra”.

“Tengo una angustia enorme y gran incertidumbre. Aún no podemos creer que no tengamos novedades, registros, evidencias. Si lo tuviera que describir, pareciera que se la hubiera tragado la tierra”, afirmó.

La muchacha sembró suspicacias sobre la noche del jueves pasado, cuando cerca de las 22,30 le escribió por WhatsApp a su madre, mensaje que fue respondido, aunque luego presentó un llamativo silencio.

“Cuando le dije que le iba a mandar fotos de su nieto en vacaciones, me respondió con un ‘Si’ y luego no escribió más. Eso me pareció raro porque siempre respondía rápidamente”, sostuvo.

Al otro día, la abuela de Nicole le advirtió también a la joven por mensajes no respondidos de Mariela.

“A las 11 de la mañana me pongo en contacto con su pareja, quien me dice que a las 6 de la mañana, cuando se fue a trabajar, ella estaba dormida. Le había dicho, según su testimonio, que se iba a caminar al cerro La Banderita, algo que hacía siempre, después de las 11 de la mañana, aunque no era habitual que saliera sin dar aviso a alguien”, contó.

Según Nicole, Galván le manifestó que cuando arribó a su trabajo esa mañana del viernes, le envió un mensaje a Módica, avisándole que había llegado bien, despacho que no fue leído por la mujer.

Una vez alertado sobre la desaparición, el hombre se dirigió a su casa en La Falda, donde llegó cerca de las 14 Galván señaló que la casa se encontraba bajo llave, con el gato en su interior, y sin la ropa deportiva que solía utilizar Mariela para salir a caminar.

La mujer sigue siendo intensamente buscada en la mañana de este lunes, sin novedades sobre su paradero.

Características

El Ministerio Público Fiscal informó que Ivana Mariela Módica mide 1,72 metros, es tez blanca, tiene cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón, y pesa entre 60 y 65 kilogramos, aproximadamente. Lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing, y no tiene cicatrices.

Al momento de la desaparición, presumiblemente, vestía zapatillas especiales de senderismo marca Salomón de color negro y una mochila de color anaranjada con tiras negras marca Montagne.

Ante cualquier información sobre el paradero se puede informar al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.