Boca arranca una nueva ilusión frente a Gimnasia por la Copa de la Liga

Boca Juniors iniciará su paso por la Copa de Liga en la tarde de este sábado cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un partido que se disputará a partir de las 19.20 en La Bombonera, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports. El actual bicampeón del fútbol argentino comienza su nueva ilusión ante el Lobo platense, en un duelo por la primera fecha de la Zona B.

En Boca "nada alcanza" según recordó su entrenador Miguel Angel Russo en medio de los festejos por el segundo título consecutivo, el mes pasado, en la Copa que llevó el nombre del astro Diego Armando Maradona, mientras soportaba cuestionamientos por no haber llegado más lejos en la Libertadores, donde cayó en semifinales ante el Santos, de Brasil.

Los refuerzos boquenses por el momento son dos: Marcos Rojo, procedente del Manchester y aún en plena puesta a punto tras haber pasado inactivo casi todo 2020; y el otro un conocido de la casa, el delantero Cristian Pavón, quien retornó al club luego de un préstamo en Los Ángeles Galaxy de la MLS estadounidense.

Sin embargo, el cordobés Pavón, de muy buen rendimiento en las prácticas y en un amistoso que Boca jugó frente a Talleres de Córdoba, será operado el viernes próximo de una fibrosis en ambos tobillos y eso lo mantendrá alejado de las canchas al menos dos meses.

De manera que el DT Miguel Russo se arreglará con lo que ya tenía, que no es poco porque le bastó para ganar los dos últimos torneos, con algunos retoques como la presencia desde el arranque de Mauro Zárate en el ataque junto con Carlos Tevez, el capitán del equipo e ídolo del club.

En la defensa, la primera confirmación es que hasta que no llegue un nuevo marcador de punta derecha, Leonardo Jara será el titular y no Julio Buffarini, y que comenzará el peruano Carlos Zambrano y no Lisandro López.

Además, le renovarán la confianza a Frank Fabra pese a su floja actuación ante Santos, que motivó su posterior exclusión en la final del torneo doméstico ante Banfield, que jugó Emanuel Mas y como fue expulsado deberá cumplir esa sanción.

En el mediocampo jugará el promisorio juvenil Alan Varela y no el colombiano Jorman Campuzano, con algún problema físico y también sin la titularidad garantizada como el año pasado. Estarán de entrada Sebastián Villa y Edwin Cardona, en tanto que Eduardo Salvio fue relegado al banco de suplentes.

Gimnasia perdió algunas piezas importantes, como el arquero Jorge Broun, el zaguero Paolo Goltz y el mediocampista Matías García, y en sus lugares estarán Nelson Insfrán -mientras se pone a punto el recién incorporado Rodrigo Rey-, Germán Guiffrey y el salteño Matías Pérez García.

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Boca, con 85 triunfos en 160 partidos, contra 37 de Gimnasia y 38 empates.

Cómo ver el partido

El partido se podrá ver por TV en vivo y en directo por TNT Sports y en TNT Sports Play.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Alan Varela y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Russo.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrison Mancilla y Víctor Ayala; Erik Ramírez, Brahian Aleman y Matías Pérez García; José Paradela o Matías Miranda y Nicolás Contín. DT: Mariano Messera y Leandro Martini.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Boca Juniors.

Hora: 19.20.

TV: TNT Sports

Con información de Télam