Agua caliente con energía solar, una tendencia en auge

Año tras año, más personas se suman a las energías alternativas y renovables. Es el caso de aquellas que deciden instalar, en sus viviendas o industrias, equipos solares para generar agua caliente sin gastar en gas o electricidad.

Esta solución, económica y ecológica, además es sencilla de adoptar, ya que el tiempo de instalación en los equipos se ha reducido considerablemente.

Desde la firma IPC, que comercializa la línea de climatización de hogares, edificios y piletas con energía solar Vida Eco, Daniel Canavesio se refirió a esta alternativa que busca crear conciencia ecológica.

“Este proyecto arrancó hace cinco años con el objetivo de utilizar energía solar renovable para la calefacción de piscinas. La gente nos pedía una opción más eficiente desde el punto de vista económico contra lo que estábamos acostumbrados, que eran las calderas a gas. Entonces en los equipos solares vimos la solución, no solo para la calefacción de piscinas, sino también para el uso sanitario en baños, cocinas y lavaderos”, explicó Canavesio.

Los productos que ofrecen hoy, que llegan desde China, ha sido mejorados por la propia empresa apuntando a ofrecer garantía, una calidad premium y una vida útil mucho mayor al promedio del mercado, sobrepasando los 15 años.

También para industrias

Lo que se pensó en un primer momento para viviendas particulares, pronto se dimensionó hacia las industrias, en donde la utilización de este tipo de energía les permite ahorrar dinero y mejorar su rentabilidad.

“Somos proveedores de La Piamontesa y Arcor, entre otras empresas grandes, o de la fábrica láctea Her-Bal de Porteña. Ya el producto, con las mejoras que le hemos realizado, nos permite entrar en el segmento de agua caliente industrial, no solamente con lo que es el negocio minorista de instalar un termotanque solar en la vivienda”, explicó Canavesio.

Seguidamente, agregó: “Estamos solucionando el problema de los consumos altos de gas en fábricas, donde les estamos produciendo agua caliente solar gratis y, por lo tanto, ayudando a mejorar su rentabilidad económica. Sumado a que los mismos equipos que utilizamos para piscina y vivienda, hoy se están utilizando en todo tipo de industrias. Tenemos también instituciones, como geriátricos o fábricas de alimentos donde producimos agua caliente y reducimos los costos de mantener una caldera”.

Once meses de ahorro

Canavesio destacó que la utilización de estos equipos es algo “revolucionario”, entendiendo que se reemplaza la energía no renovable por una sustentable.

“Son productos nobles que hacen que uno automáticamente tenga en el año 11 meses de agua caliente y que sólo los otros 30 o 45 días utilice alguna energía alternativa. Estamos haciendo una rotación de uso de energías no renovables a energías renovables de manera revolucionaria, algo explosivo”, aseguró.

Luego agregó: “Alguien que antes utilizaba 12 meses de energía no renovable para producir agua caliente hoy no la va a estar utilizando por 11. Es muchísimo, es algo impactante. Había necesidad de ahorro por la cuestión económica del país. Y después, obviamente, comienza la conciencia ecológica. Siempre decimos: nuestros productos, por el desarrollo que tienen, dan dos tipos de libertades: la libertad económica, de no tener que pagar por gas y electricidad, y la libertad ecológica, de ser vos el dueño de elegir qué energía vas a utilizar”.

Precio y amortización

La amortización de los equipos es muy rápida: “En lo que son termotanques solares o calefactores solares de piscina no llegamos a los dos años para amortizar el producto”.

Por eso, resaltó la importancia de hacerse asesorar antes de invertir en un producto que podría no satisfacer las necesidades. “Nos gusta cuidar el dinero del cliente, ayudándolo a hacer una inversión y no un gasto. Muchas veces por una diferencia mínima de dinero la gente compra por internet y después vienen los problemas, esa sensación negativa de decir ‘no invertí’ sino ‘tiré el dinero y lo perdí’”, apuntó el comerciante.

Así, en termotanques solares el precio está en un promedio de 50 mil pesos: “Hablamos siempre de un producto de muy buena calidad. Lo podemos comparar, por ejemplo, con la inversión en un teléfono celular, que por la evolución de las telecomunicaciones a los cuatro años se transforma en algo obsoleto. En vez el producto nuestro, por la nobleza de los materiales y demás, dura más, por lo tanto es doble el beneficio, porque no solamente tenés agua caliente sino que además con el ahorro en gas o electricidad podés invertir en otras cosas”.

En el caso de los calefactores solares, con más razón, explicó Canavesio, el colector se amortiza en aproximadamente dos años y representa el 70 por ciento de lo que cuesta instalar una caldera.

Pileta calefaccionada, mucho más tiempo

“El colector solar fue una de las soluciones para que el patio de la casa y la piscina de la familia se pueda disfrutar desde octubre y no se tenga que esperar hasta los primeros calores fuertes de diciembre y enero. Esto hizo que la gente conozca esta tecnología que permite ampliar el verano a más de cinco meses, disfrutar de la piscina más horas al día y ampliar el espacio de la casa”.

En materias de precios, ejemplificó: “Más o menos en inversión estamos entre 100 y 200 mil pesos, que tomando en cuenta las opciones de pago que se generan es muy accesible. Vamos a la realidad, contra las otras opciones estamos a la mitad de los valores, con la posibilidad de que durante 15 años disfrutes cinco meses el verano, cuando generalmente aprovechamos un mes y medio”.

Contacto

Interesados en conocer más sobre VidaEco podrán ingresar a la página de Facebook AquaMas, a la cuenta de Instagram @aquamasservicios o llamar al teléfono 3564667932.