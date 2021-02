Clausuraron un local gastronómico por aglomeración de personas

En la madrugada de este sábado, un local gastronómico fue clausurado por aglomeración de personas mientras que en otro se labraron una serie de actas por incumplimientos a las medidas de seguridad vigentes en medio de la pandemia por coronavirus.

Las medidas se tomaron en el marco de distintos operativos de control que llevan adelante inspectores de la Dirección de Espectáculos Públicos junto a inspectores de la Dirección de Policía Municipal y agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba a los fines de dar cumplimiento a las medidas sanitarias de prevención vigentes en el marco de la pandemia de COVID 19, en especial las relativas a la aglomeración de personas, uso de barbijo y/o tapabocas y reuniones sociales no autorizadas.

Según fuentes policiales, a partir de tareas de patrullaje y de la inspección a locales gastronómicos de la ciudad, en las primeras horas del sábado, aproximadamente a la 1.30, inspectores municipales, junto a oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba, se hicieron presentes en el local gastronómico “Imperio”, ubicado en Av. Urquiza esquina Entre Ríos. Al llegar, los inspectores constataron una gran cantidad de personas en el interior del local superando ampliamente el factor de ocupación autorizado, sin que se respetaran las disposiciones vigentes, razón por la cual procedieron a labrar las actas de infracción correspondientes por aglomeración de personas, no utilización de barbijos y/o tapabocas, no respetar los protocolos sanitarios e incumplimiento del protocolo para establecimientos gastronómicos de bares y restaurantes, procediéndose finalmente a la clausura preventiva del lugar.

Siempre de acuerdo a fuentes policiales, más tarde, aproximadamente a las 2.15, se hicieron presentes en el local gastronómico "Ninna", ubicado en Pueyrredón 82, donde había una gran cantidad de personas sin barbijo y aglomeradas que intentaban ingresar al local. Se hicieron presentes tres móviles de la policía de la provincia de Córdoba, quienes constataron que las personas que se encontraban en la vereda no respetaban el distanciamiento social y no utilizaban barbijos y/o tapabocas, posteriormente hicieron dispersar a los presentes labrando los uniformados actas de infracción por no uso de barbijos y/o tapabocas. Por otro lado, al tratar de ingresar al interior del local los inspectores constataron que las puertas de ingreso y egreso al mismo se encontraban trabadas, razón por la cual procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente por incumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en el art 73° de la Ordenanza Municipal de Espectáculos Públicos N° 5249.