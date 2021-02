La próxima semana comenzará a concretarse el proyecto de ciclovías y bicisendas que impulsa la Municipalidad de San Francisco en conjunto con la Asociación de Profesionales de la Educación Física. Los detalles fueron anunciados esta mañana, en conferencia de prensa.

Según se indicó, se trata de un trabajo que se irá llevando adelante por etapas y que, en total, contempla unos 60/65 kilómetros. De todas maneras, no hay un plazo definido de finalización.

Para su utilización, tal cual lo dispone la legislación vigente, será obligatoria la utilización de cascos protectores, entre otras medidas de seguridad. Las bicisendas serán de doble mano.

A raíz de su implementación, habrá cambios en materia de estacionamiento de vehículos.

El secretario de Gobierno, Damián Bernarte, manifestó que se trata de un "cambio de paradigma": "Como todo cambio podrá generar alguna resistencia en cuanto a su implementación, pero el concepto de que San Francisco no para viene a marcar un cambio en los paradigmas en el cuidado del medioambiente, el una ciudad sustentable y en medios de de transporte más amigables con la salud, el ser humano y el medioambiente".

Los trabajos estarán a cargo de una cuadrilla especial dependiente de la Secretaría de Infraestructura, que está compuesta por personal municipal y que tendrá a cargo la realización de pintura y colocación de separadores, entre otras cosas.

A su turno Javier Castelli, miembro de APEF, manifestó: "Esto se va a hacer por etapas. La idea es comenzar en los próximos días. Este sería el inicio de la etapa 1 que va a empezar en Alberdi, desde Rosario de Santa Fe hacia 25 de Mayo, y se va a hacer lo mismo desde Pueyrredón hacia 25 de Mayo. Y después van a tener sus continuaciones hacia el sur de la ciudad hasta llegar a la zona de la escuela del trabajo y la escuela Normal, para ir finalizando en la zona sur por Libertador (S)".

"Por las características que tiene, la decisión es hacerlo por etapas porque tiene connotaciones de un cambio de paradigma y hay que ver la apropiación que hace la ciudadanía de este proyecto. Entonces la idea de trabajar por etapas, entendiendo que este es el proceso que se debería tener", agregó Castelli.

"Esto tiene que apropiárselo la ciudadanía"

Seguidamente el intendente Ignacio García Aresca dijo: "A muchos nos ha pasado de ir a ciudades que fueron cambiando sus paradigmas, ciudades que son más grandes que San Francisco, y empezaron con el uso de bicisendas. San Francisco es una ciudad especial, es una ciudad donde tenemos las características para poder llevarlo a cabo, una ciudad que no tiene desniveles, y eso nos ayuda muchísimo para poder llegar a todos los sectores, por eso cuando desde APEF nos trajeron la idea para desarrollarla, lo primero que hicimos fue convocar a todas las instituciones porque esto no es de un Gobierno municipal, sino que tiene que apropiárselo la ciudadanía. Esto va a traer un beneficio para todos".

Además indicó que ya se compró la pintura para la demarcación, tanto para asfalto como para adoquines, y que ya se hicieron los separadores de cemento, ya que no habrá cordón que bordee.

"Si me preguntan por qué en otros lugares está la varilla amarilla en los extremos, eso va a ser cuando lleguemos al sector donde no se pueda colocar el bloque de cemento porque no tenemos donde agujerear, porque es tierra o mejorado. Donde haya cemento irá el bloque de cemento y donde haya mejorado va a ir la señalización amarilla", aclaró García Aresca respecto a la señalización.

En cuanto al estacionamiento de bicicletas, el intendente explicó: "Hay dos lugares muy claros, como las playas de estacionamiento. Si ustedes ven donde tenemos las motos, la dársena siguiente ya estamos para empezar a utilizarla para colocar los bicicleteros y esa dársena será para bicicleteros. Y en el sector bien céntrico, donde está la dársena frente al Hotel Libertador, que una parte se usa para el banco, en otra parte también se van a colocar bicicleteros para tener acceso fácil a cualquier sector del centro, que serán las primeras arterias que se van a utilizar que serán Pueyrredón y Alberdi. Y después en los colegios, que va a pasar frente a la plaza General Paz, van a estar sobre lo que es el cantero central, tanto para los colegios, como al frente de la plaza".

Uso del caso

El uso del casco para la utilización de la bicicleta es obligatorio, por lo que no será la excepción en el uso de la bicisenda. Al respecto, Bernarte dijo: "Está establecido por legislación el uso del casco obligatorio para el ciclista. Habrá que hacer una fuerte tarea de concientización en la población. Pensemos que cuesta mucho que la gente use el casco cuando va en motocicleta y la verdad es que no está instalado en el usuario común de la bicicleta. Por eso hacíamos hincapié en una fuerte tarea para la incorporación de conceptos y costumbres en cuanto al respeto. No se trata solo de subirse a la bicisenda y andar libremente. Deberemos cumplir con lo que dicta la ley y la ley establece que los ciclistas tienen que usar casco".

Respecto a cómo se controlará, García Aresca agregó: "Uno no quiere hablar de multas. Siempre digo que el cuidado pasa por cada uno, esto es individual. Después nosotros como Estado vamos a poner el foco en hacer campañas, pero no pensando antes de empezar en si voy a poner multas o no".

Características

- Diseño en etapas.

- Sentido bidireccional.

- Tránsito fluido, continuo y seguro.

- Dirección norte-sur y este-oeste.

- Llega a todos los establecimientos educativos, zonas comerciales y de trabajo.

- Estacionamientos.

- Puntos seguros y de servicio.

- Programas de promoción, educación e información.

Etapas