El cine Radar reabre este jueves

Este jueves 11 de febrero, tras casi once meses de parate, reabrirá sus puertas el Nuevo Cine Radar de San Francisco, con protocolo sanitario, capacidad reducida de asistentes y butacas numeradas como mayor novedad para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Martín Adami, uno de los socios de la firma Las Tipas, que administra el Nuevo Cine Radar San Francisco, dialogó con El Periódico y contó las sensaciones ante este regreso, explicó el protocolo que se implementará y adelantó la grilla de películas que podrán verse en pantalla grande.

"Es una sensación de inauguración la que se está viviendo, el tema de volver a empezar, de ver qué va a pasar, de estar pensando en cómo va a ser todo esto nuevamente. Sabemos que cambia todo, con esas expectativas. Se demoró un poco porque Córdoba autorizó el 1 de enero y nosotros fuimos siendo un poco cautos de no abrir y ver qué pasaba. Los estrenos siguen siendo muy acotados, que es un tema que se refleja mucho al tomar la decisión, si no hay estrenos no nos convendría mucho abrir. Y viendo qué iba a pasar, si la pandemia amenazaba con ir para atrás y seguir. Por suerte todo tomó un cauce tranquilo así que decidimos avanzar en esto", dijo Adami.

El protocolo

Respecto a las nuevas medidas a implementarse para evitar posibles contagios, Adami detalló: "El distanciamiento es la norma número uno. Las salas quedan a un 50 por ciento de capacidad. Automáticamente se ha cambiado el sistema de venta, donde ahora van a ser numeradas las batucas. Al momento de comprar las entradas, automáticamente el sistema va a liberar una burbuja donde bloquea las butacas que quedan alrededor. Para hacerlo de forma automática y simple, por supuesto hubo mucho trabajo de la gente de software y se logró, así que esperemos que sea algo fácil y simple para hacer".

"Después distanciamiento, sanitización brindada para todos en distintos puntos, para que la gente al entrar o salir de la sala pueda hacerlo. En parte de la sala hicimos un espacio de extracción de aire, para que haya una buena circulación de aire permanentemente. Creemos que hicimos todo para lograr un lugar seguro y que la gente pueda venir tranquila y pueda disfrutar de la película", agregó Adami.

En cuanto a la venta de entradas, la misma será online pero también presencial. "Sobre el sistema de venta siempre impulsamos la venta web, desde que tenemos la aplicación, pero vamos a seguir también con la venta presencial. Queremos llegar al cupo máximo que la sala permita".

Respecto a cantidad máxima de espectadores que podrán estar juntos, Adami explicó que serán seis. "De ahí para abajo. Si fueran más de seis personas, van a tener que hacerse dos grupos, siempre dentro de la misma sala", dijo.

En cuando a la venta de alimentos y bebidas, añadió: "Vamos a hacer todo por llamado, no hay que hacer filas, como siempre fue pero evitaremos filas. Todo pensado para que los llamemos. Al momento de hacer la compra se les va a dar un número donde se los va a llamar para entregar el pedido. Los pedidos van a ser prepreparados para que no tengan que esperar y puedan acceder a la sala. Las funciones van a estar muy distanciadas entre una sala y otra y entre la finalización de una y el comienzo de la otra donde nos de tiempo para sanitizar la sala, limpiarla y airearla para que no tenga residuos de la anterior".

La grilla

En materia de películas, serán cinco las que podrán verse desde el jueves: "Vamos a tener dos películas para chicos y sus familias, 'Scooby Doo' y 'Trolls 2', que se estrena esta semana, después vamos con una de terror para los fanática que es 'Malasaña 32', que es una historia verídica, también vamos con la película cordobesa 'La Noche Más Larga', que no podía faltar en el estreno, y una película de una historia de vida 'Mientras estés Conmigo'".