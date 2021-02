Francisco Ribodino no seguirá en Sportivo Belgrano. La información fue dada a conocer por la Comisión Directiva, a través del Departamento de Fútbol Profesional.

En diálogo con El Periódico, Ribodino dio más detalles de su desvinculación, que tiene que ver con su retiro como futbolista: "De Sportivo me llevo muchísimo. Estuve solamente tres años afuera, en Buenos Aires, y después volví y hasta el día de hoy estuve acá, pasé casi toda mi etapa en el club. Y me formó como persona, como jugador, me enseñó a cuidarme en todo sentido, pero la verdad también pasé muchas lesiones. A partir de que me fui a Buenos Aires me empecé a lesionar muchísimo y empecé a perder ese entusiasmo de seguir jugando".

"Después de lo que sucedió con el presidente anterior había decidido no jugar más, me había ido a trabajar con mi papá al campo y estaba bien. Cuando me llaman Bruno (Martelotto) y Juanma Aróstegui me volvieron a agarrar ganas, volví a empezar y estaba muy entusiasmado cuando arrancamos, con un grupo lindo, un ambiente lindo", agregó.

Sin embargo, contraer Covid-19 fue el suceso que lo llevó a tomar la decisión: "Me agarra Covid cinco días antes de jugar el primer partido. De hecho estaba entre los titulares y no lo pude jugar. Sumado a eso me mató físicamente, lo sufro hasta el día de hoy. Ahí de vuelta, retrocedí y volví a renegar para entrenar, con cansancio y demás. Me tocó salir del equipo titular, no tuve la chance de estar. Todo este receso me sirvió para pensar y el entusiasmo que tenía se me terminó de ir con el Covid que me agarró".

Ribodino adelantó que así como no seguirá en Sportivo Belgrano, tampoco lo hará en otro lugar. "Ya está decidido, no voy a seguir acá ni en ningún otro club", finalizó.