En septiembre estaría culminada la Cuenca Independencia

Hace unos días comenzó a concretarse una nueva obra para mejorar el escurrimiento de los desagües pluviales: una nueva etapa en la Cuenca Independencia. La misma, se prevé, pueda estar finalizada en septiembre y mejore el escurrimiento del agua en días de lluvia.

Esta obra contará, en cada cuadra, con entradas o bocas de registro, lo que significa que no habrá que esperar a que la misma esté finalizada para notar una mejora, aseguraron desde el municipio.

En ese marco Néstor Gómez, secretario de Infraestructura, se refirió a los trabajos: "Es un orgullo estar anunciando que está comenzado nuevamente esta obra tan esperada en lo que hace al escurrimiento de líquidos de excesos pluviales. Estamos en Garibaldi esquina Independencia, esta es la cuenca Independencia. Esta obra tiene aproximadamente 5 mil metros de longitud. Eso culminaría en Independencia y Moreno, que es el punto más bajo de escurrimiento de nuestra ciudad. Este nuevo pluvial que se está construyendo prácticamente tiene una dimensión de media calzada, es decir que son cuatro metros de pluvial que vamos a tener nuevo. No existía en el sector. Esto va a posibilitar que los excesos hídricos se escurran mucho más rápido".

Se espera que los trabajos puedan estar finalizados para septiembre. De todas maneras, desde el municipio aseguraron que a medida que vaya avanzando la obra, se irán habilitando tramos parciales. "Pensamos estar culminándola, llegando ya a Moreno e Independencia, para septiembre, pero a medida que se vayan habilitando cuadras ya la obra va a estar funcionando en el sector habilitado, es decir que no vamos a tener que esperar que se complete la obra para que los vecinos vean el funcionamiento y tengan una calidad de vida mejor, a medida que se van haciendo 100 metros, esos 100 metros ya van a estar escurriendo. Si bien se va a culminar en aquella fecha, a medida que se vaya avanzando los vecinos van a ir mejorando su calidad de vida", dijo Gómez.

Seguidamente, agregó: "Al casi inexistente sistema de escurrimiento que hay en Moreno e Independencia, que es un canal doble muy chico que no llega a un metro por un metro, le vamos a sumar, es decir que no se va a anular aquel que ya existe, este de prácticamente una dimensión de media cuadra por 1,50 metros de pórtico y de profundidad con lo cual cuando la lluvia sea muy importante el escurrimiento la libre transitabilidad y todo lo que acarrea el exceso de agua en las calles rápidamente vamos a tener evacuación de líquidos pluviales".

A su turno, el intendente Ignacio García Aresca apuntó: "Es una obra anhelada, no solamente por los vecinos que viven en este sector de la ciudad, sino que es una obra que va a dar mucho mejor desagüe a la parte céntrica. Uno ve 25 de Mayo, Iturraspe, Belgrano, desde Libertador (N), todo ese sector que muchas veces cuando tenemos lluvias muy copiosas, en poco tiempo tenemos anegamientos. Eso es porque no teníamos ningún canal, salvo el que existe hasta ahora, el de Pueyrredón, Independencia y Moreno. Y teníamos ese desagüe".

"Esta obra se planificó para que comience donde es el Parque Cincuentenario, que eso lo utilizamos como pulmón hídrico, y venía con la obra por San Lorenzo, hacemos el cruce de vía y llegamos al otro pulmón hídrico, que es la laguna de Dosantos. Esa obra representa un trabajo para barrios San Francisco, Florida, Parque, Iturraspe que anteriormente también tenían problemas de anegamiento. Y con la obra que se realizó, hoy podemos decir que esos barrios, con las precipitaciones que tuvimos en estos días, no tuvimos esa situación", agregó.

García Aresca se refirió, también, a los motivos en la demora en la continuación de las obras: "Con esto teníamos que seguir por Independencia, y la pandemia hizo que nos demoremos un año porque la empresa es de Córdoba y tenía que venir con el personal a trabajar a la ciudad. Se impusieron todos los plazos con protocolo y comenzamos esta obra que es la colocación de todos los pórticos bajo la calzada. Cada cuadra que vamos haciendo vamos a tener entradas o bocas de registro. Quiere decir que no tenemos que terminar hasta que lleguemos a Pueyrredón o Independencia, sino que cada cuadra va a tener tres accesos para que mientras llueva ingrese el líquido y que pueda tener una salida mas rápida".

"Esto va a ayudar no solamente al sector sino a toda la ciudad. Son obras que muchas veces no se realizaban porque estaban bajo tierra o bajo calzadas y no se podían hacer o no se querían hacer, cada uno tenía su pensamiento y su forma de llevar la gestión. Nosotros lo pusimos como tema prioritario, como la cloaca y lo pluvial, para hoy poder estar iniciando nuevamente, me pone muy contento", finalizó.