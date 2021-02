Secuestran 27 motos este domingo en un control de tránsito

Sus conductores no portaban la documentación correspondiente o sus motos no contaban con chapa patente, entre otras infracciones.

La Policía Municipal de Tránsito secuestró en la tarde de este domingo 27 motocicletas, durante un control realizado en la esquina de las avenidas Libertador Norte y Juan de Garay.

Según pudo saber este medio, los inspectores, con la colaboración de la Policía de Córdoba y Federal, procedieron a la detención y posterior retención de esta cantidad de motos debido a que sus conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

Cabe recordar, que el pasado viernes se retuvieron otras 37 motocicletas y un automóvil que cumplía el servicio de remis.