Transporte Interurbano: "A las empresas les dan los números para pagar"

El secretario de Transporte provincial criticó a las empresas que no abonaron los salarios. También repudió el accionar de algunos trabajadores de Aoita.

Pese a que algunas empresas del Transporte Interurbano ya retomaron el servicio (como Lep), el paro de trabajadores nucleados en Aoita continúa. Los choferes reclaman por el pago de los salarios de enero y por lo que les falta cobrar del aguinaldo.

En este marco, el secretario de Transporte de la Provincia, Franco Mogetta, criticó a algunas empresas por no abonar los salarios y aseguró que "les dan los números para pagar". El funcionario remarcó que tienen acceso a las facturaciones y que eso es comprobable.

Por otro lado, lamentó el accionar de varios trabajadores que, con actitudes violentas, quisieron frenar el andar de los colectivos que comenzaron a circular. "Deberíamos revisar quién está extorsionando a quién", planteó Mogetta en diálogo con Cadena 3.

Sin embargo, dijo que comprende a los trabajadores que no cobraron y que por eso no han salido a trabajar. Por esto, amenazó con quitar los subsidios a las empresas que no abonaron los salarios.

Cabe recordar que el paro anunciado por el gremio el pasado jueves continuará durante lo que resta del fin de semana. (Vía CBA24N)