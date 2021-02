Gustavo Piscitello: “Hablar de candidaturas es apresurado, pero mis intenciones están”

Aunque todavía queda un camino largo por recorrer hacia el 2023, la lista de hombres en el Partido Justicialista con planes de ser precandidatos a la intendencia comienza a engrosarse.

Quien blanqueó ahora sus intenciones –públicamente al menos- es Gustavo Piscitello, abogado y actual integrante por el oficialismo del Tribunal de Cuentas municipal. Creó recientemente una fanpage en Facebook para interactuar con los vecinos y colaborar con la gestión del gobierno del que forma parte. No obstante, esta acción lo pone en carrera ya que tiene aspiraciones políticas.

En diálogo con El Periódico, Piscitello señaló que hablar de candidaturas hoy le resulta “apresurado” debido a que existe un gobierno municipal al que le quedan un par de años de gestión: “Mis intenciones siempre las blanqueé, por supuesto. Yo estoy en esto, me gusta y trabajo en la política. Lo que logré lo hice a través del trabajo porque yo no tengo padrino político, ni apellido político”.

El ex secretario de Gobierno entre los años 2015 y 2019, indicó que creó su página para estar en mayor contacto con la comunidad: “Concibo la función pública estando cerca del vecino. No es común que el funcionario dé el número de teléfono a la gente cuando es lo primero que tenés que hacer en la función pública. Así podés dar respuesta”. Luego explicó que en sus distintas funciones (ingresó a la política en 2007 como secretario del Concejo Deliberante en la intendencia de Martín Llaryora) nunca tuvo limitantes: “Cuando en la parte legislativa fui secretario del Concejo Deliberante, aún más estando como secretario de Gobierno y hoy como tribuno de cuentas sigo en la misma línea. La política no es ni más ni menos que la herramienta más importante para transformar la vida de la gente”, dijo.

Repercusiones

Piscitello se mostró sorprendido por la repercusión positiva que tuvo su iniciativa de parte de los vecinos y aclaró que puertas adentro del Tampieri no hizo “ni más ni menos” que lo que hicieron otros funcionarios de gobierno: “Si esto repercute puertas adentro no es una tema que deba explicar yo”, manifestó, aunque agregó que habló con el intendente Ignacio García Aresca.

“Yo como tribunal de cuentas podría quedarme tranquilo dentro de una oficina, cumplir mis horas administrativas a la Municipalidad, controlar la legalidad de los expedientes que es mi función. Pero formo parte de un gobierno y quiero ayudar y colaborar con áreas del municipio y esta es la forma”.

Por último, Piscitello reconoció que faltan un par de años para el 2023, aunque sostuvo que el trabajo de cada aspirante lo posicionará donde deba ser: “En ese sentido siempre dije que me gustaría ser uno de los que tenga la posibilidad de estar en la cancha cuando llegue el momento”.