Pretto recorre la provincia como nuevo líder del del Pro en Córdoba: "Tenemos que ser capaces de conciliar las posturas"

El ex diputado nacional estuvo también en San Francisco. Reconoció a Macri como "líder natural" del partido y remarcó que para tener chances en las elecciones deben consensuar propuestas entre los distintos sectores internos.

A fines de diciembre pasado, Javier Pretto fue designado como nuevo presidente del PRO en Córdoba, tras varios meses de negociaciones entre distintos sectores de esta fuerza política. El dirigente, ex diputado nacional y también ex intendente de La Carlota, vuelve a conducir el partido luego de que dejara ese cargo en 2016 en un contexto de interna con el sector que encabezaba entonces Héctor Baldassi.

Ahora, Pretto inició una gira por distintas localidades de Córdoba y este martes estuvo en San Francisco. Según dejó entrever en sus declaraciones, buscará un perfil más moderado o dialoguista que el llamado sector duro del Pro, que encarnan referentes como Patricia Bullrich o Fernando Iglesias. No obstante, señaló a Mauricio Macri como “líder natural” del partido y aseguró que deben conciliar las distintas posturas internas.

El ex diputado remarcó varias veces que solo con propuestas que interesen al electorado podrán tener posibilidades de triunfo en las elecciones legislativas este año y para la gobernación en 2023; y subrayó que deben presentarse unidos en Juntos por el Cambio.

“Estamos recorriendo la provincia tratando de transmitir nuestras ideas y, sobre todo, que el dirigente tiene que saber escuchar a la gente. Escuchando a la gente va a poder trabajar para tener propuestas serias y confiables”, explicó.

En la conducción del PRO Córdoba, Pretto está acompañado por Oscar Agost Carreño como vicepresidente, mientras que la vicepresidencia segunda quedó en manos de Soher El Sukaria.

¿Cuál es el objetivo trazado a nivel interno en la conducción del partido?

Después de algunas discusiones propias de las expectativas de cada sector, hemos entendido que la unidad del partido es un valor innegociable, no solo como partido sino como aporte a Juntos por el Cambio. Eso ya despierta una enorme expectativa y una oportunidad para trabajar en el interior y en la capital, sumando nuevos militantes y buscando los mejores candidatos que podamos ofrecer para los desafíos electorales, tanto de este año con la renovación de legisladores nacionales como para la elección de gobernador en el 2023. La expectativa es fortalecer el partido, que nos ubique en esa posición de hacer la mejor propuesta posible.

Juntos por el Cambio fue dividido en Córdoba en las últimas elecciones. ¿Cuál es la idea para las próximas?

Los errores cometidos en la última elección nos tienen que servir para aprender. Creo que hemos aprendido y todos los dirigentes han hecho su mea culpa. En esta oportunidad tenemos una enorme responsabilidad de estar todos juntos y unidos. Ese es un valor en sí mismo, pero además tenemos que ser capaces de lograr una buena propuesta de darle a los cordobeses una alternativa para confiar su voto. Para estas elecciones de medio término, normalmente el electorado tiene tendencia a apoyar a la oposición para que fiscalice, creo que nos va a ir muy bien. Es nuestra responsabilidad también trabajar para el 2023, fortalecer a Juntos por el Cambio y ser más precisos en el diagnóstico de los problemas que tiene Córdoba después de tantos años de gobierno de un mismo signo político, para tener una propuesta legitimada y en dirección con los problemas de la gente. Solo así podemos tener chance de ser alternativa del gobierno de Hacemos por Córdoba.

Aunque a la hora de elecciones no alcanza solo con la crítica sino que también hay que presentar propuestas.

Sí, claro. No solo nos tenemos que quedar con el diagnóstico, tenemos que ser capaces de ofrecer propuestas serias que tienen que estar en la misma sintonía que la gente, es decir, que entiendan que con nuestras propuestas es posible de que cambien las situaciones que tienen que cambiar. Solo así vamos a tener la chance, por eso depende mucho del trabajo que tenemos que hacer nosotros puertas adentro.

Quizás hoy prevalezcan en medios y redes sociales los discursos del llamado “sector duro” del Pro, como Patricia Bullrich y otros. ¿Su intención es ser más dialoguista y encabezar un sector con más propuestas que críticas?

Mi característica es esa, siempre fui un defensor del diálogo y además creo que permite hacer aportes constructivos al oficialismo, aun siendo oposición. Ese es mi perfil personal, pero respetamos también las posiciones más duras. Tenemos que ser capaces de conciliar las posturas para que surja una propuesta que interese a los cordobeses. Solo así vamos a tener chance.

¿Hoy Macri es el líder del Pro?

No hay dudas, es el líder natural del espacio, fue el creador y es un ex presidente. Pero como buen ingeniero, no creo que tenga en su cabeza solo conducir para ser candidato, sino ayudar a fortalecer el espacio. Y junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, maría Eugenia Vidal y muchos otros creemos que se puede fortalecer el espacio, tenemos muchos hombres y mujeres conocidos a nivel nacional creo que podemos hacer una buena propuesta tanto al electorado provincial como nacional.

¿En qué propuestas se van a apoyar?

Todavía no lo hemos resuelto, sería irresponsable de mi parte hacerlo yo solo cuando tenemos que amalgamar ideas entre cuatro partidos. Pero sí defendiendo valores que tienen que ver con el sistema republicano, la división de poderes y la independencia de la Justicia. Potenciar el Córdoba el emprendedurismo, las pymes, que son las que más empleo generan en todo el país. En esta pandemia, el Gobierno provincial pudo hacer mucho más de lo que hizo.