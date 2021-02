Robaron cables del Club Los Andes: "Dan ganas de bajar los brazos"

Así lo aseguró uno de los trabajadores del club, que se encontró con este panorama ayer por la tarde. Si bien sólo robaron dos metros, delincuentes dejaron sin luz a gran parte del predio. La institución informó que no es el primer robo que sufren en los últimos meses.

El Club Los Andes, perteneciente a la Liga Regional de Baby Fútbol, fue blanco de un robo en las últimas horas: delincuentes se llevaron dos metros de cables y dejaron sin luz a las canchas oficiales y auxiliares, ubicadas sobre Av. 9 de Septiembre al 300.

Diego Aponte, miembro de la comisión directiva y quien se encontró con esta situación, dialogó con El Periódico y contó lo ocurrido: "Ayer a la tarde, tipo 16.30, fui al predio para ver cómo estaban las canchas, si había barro porque habían practicado los chicos, y cuando llegué me encontré con esto. El tema cables parece ser que es la moda. No es la cantidad de metros, porque deben ser dos metros de cable subterráneo, sino el daño que nos ocasiona en este momento, porque el club recién empieza a funcionar y este es un gasto extra. Es más que todo es el daño que nos hacen".

El cable que se llevaron los ladrones es el que lleva la electricidad a las torres de las canchas oficiales y auxiliares, por lo que, salvo las oficinas, el resto del predio se quedó sin luz.

"No es que llevaron muchos metros, habrán sido dos metros, es que ahora tenemos que agarrar esa parte y hacerla toda subterránea porque si lo volvemos a arreglar como estaba nos van a volver a robar lo mismo, entonces es un daño económico, más en este momento en que recién estamos empezando la nueva actividad", lamentó Aponte.

Si bien el lugar cuenta con alarma, la misma sólo protege el interior, por lo que los malvivientes trabajaron con tranquilidad. "Tenemos alarma, pero esta parte está en el exterior y la alarma está en el interior. Supuestamente la Policía ingresaba a los clubes para ver si había movimiento, pero no puedo decir si se está cumpliendo. En la pandemia nos han entrando, nos han roto una ventana y nos robaron ventiladores y garrafas que usábamos para la cantina. A mí, que siempre estoy trabajando en el club, me genera una indignación terrible, dan ganas de bajar los brazos, pero uno lo hace por los chicos, lamentablemente el que roba no lo ve", agregó Aponte.

Desde el club informaron que no radicaron la denuncia y explicaron los motivos: "Estamos cansados de hacer las denuncias y queda en un papel, porque de tantas veces que nos han robado, de tantas denuncias que hemos hecho, jamás hemos recuperado nada, ni un clavo, entonces es ir a perder el tiempo porque sabemos que no va a pasar nada".

Este tipo de robos no sería el único en el sector ya que, según pudo saber este medio, en otro predio cercano robaron cables y reflectores.