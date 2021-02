Dos escuelas de San Francisco reabren para alumnos desvinculados por la pandemia

Más de 200 escuelas estatales de la provincia de Córdoba, entre ellas dos del nivel secundario de San Francisco, abren sus puertas esta semana para comenzar el proceso de revinculación de aquellos alumnos que durante 2020 no pudieron acceder en forma completa a la educación remota, a raíz de la pandemia del Covid-19.

Las instituciones seleccionadas, cabe aclarar, presentaron una importante cantidad de estudiantes con poca o nula vinculación durante el año pasado, por razones de conectividad, falta de un servicio clave como la energía eléctrica o la carencia de recursos tecnológicos, entre otras razones.

La iniciativa se enmarca en el programa nacional “Acompañar: puentes de igualdad”, que se presentó en septiembre pasado, y que fue aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE).

La situación en el Bailón Sosa

En San Francisco, una de las escuelas que volverá a la presencialidad bajo este proyecto será el IPEM Nº 96 "Prof. Pascual Bailón Sosa". También lo hará el colegio San Martín.

María de los Ángeles Vergnano, directora de la primera institución, señaló que arrancará con este programa esta semana: “Es un programa diseñado para las escuelas que tienen más estudiantes desvinculados que durante el año pasado, por distintas razones, no pudieron vincularse pedagógicamente con la escuela”.

Vergnano explicó que “los puentes” o módulos serán atendidos por becarios y se trabajará con una modalidad de “burbuja” con un grupo de seis hasta diez estudiantes.

El programa funcionará con con distintos módulos o “puentes”, y con la colaboración de becarios estudiantes del último año del profesorado del nivel en el que trabajen (inicial, primario o secundario), y con la coordinación de profesores de práctica docente de los institutos de educación superior y de un docente referente de cada escuela.

Respecto a las actividades que se desarrollarán, la directora del Bailón Sosa indicó que serán “lúdicas y recreativas” con el fin de volver a vincular al estudiante con la escuela: “No es un programa para evaluar ni para hacer tareas pendientes en este momento. La primera fase es vincular a los estudiantes con la escuela y con actividades que logren que los chicos quieran volver. Y desde el 1 de marzo se irá viendo cómo se recuperan los aprendizajes pendientes del año pasado”.

En esta escuela serán 39 los estudiantes que participarán del proceso de revinculación, el 10 por ciento de la matrícula: “Cada uno de estos estudiantes ha pasado por situaciones particulares, falta de conectividad, de energía eléctrica, la necesidad de que alguien los ayude porque a veces repartir actividades impresas significa que en la casa se puedan realizar y si no hay alguien que oficie de andamiaje entre aprendizaje y lo que está impreso tampoco es sencillo para una familia enseñar”, consideró.

Por último, Vergnano se refirió a sus expectativas sobre la vuelta de las clases presenciales programadas para el 1 de marzo: “Tengo mucha expectativa, primero con este programa, y ganas de volver a la presencialidad. Una gran parte de la población de esta escuela no puede desde la virtualidad educarse al faltar recursos y no porque no quieran los chicos. Y la escuela es el mejor lugar donde los chicos pueden estar, tengo expectativas con el inicio de las clases y si no son presenciales que haya un sistema mixto para que exista un contacto periódico con el estudiante y puedan vincularse con el aprendizaje”, cerró.