Publicaron estudios de vacuna Sputnik V: confirman eficacia del 91,6% en la prevención de Covid-19

Fue en la revista científica The Lancet. La mayoría de los eventos adversos (94%) fueron leves e incluyeron síndromes similares a la gripe, reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y astenia.

La prestigiosa revista científica The Lancet publicó hoy los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, que arrojaron una eficacia del 91,6 por ciento en la prevención del coronavirus.

El análisis incluyó datos de 19.866 voluntarios que recibieron tanto la primera como la segunda dosis de la vacuna Sputnik V o placebo y en el punto de control final hubo 78 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 62 se presentaron en la rama placebo y 16 entre las personas que recibieron la vacuna.

Además, la Sputnik V proporcionó "una protección completa contra casos graves", según la publicación.

La eficacia en el grupo de 2.144 voluntarios mayores de 60 años fue del 91,8 por ciento y no difirió estadísticamente del grupo de 18 a 60 años.

Además, entre los casos analizados, más del 98 por ciento de los voluntarios desarrollaron una respuesta inmune humoral y una respuesta inmune 100 por ciento celular.

En relación a la seguridad, la mayoría de los eventos adversos (94%) fueron leves e incluyeron síndromes similares a la gripe, reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y astenia.

Por otra parte, "no hay eventos adversos graves asociados con la vacunación", según lo confirmado por el Comité de Monitoreo de Datos Independiente, ni tampoco se presentaron "alergias fuertes ni shock anafiláctico".

El artículo completo sobre el ensayo en The Lancet puede consultarse en este enlace (en inglés)

Cómo fue el ensayo clínico

El estudio en mayores de 18 años se realizó en 25 hospitales y policlínicos de Moscú con 21.977 voluntarios que, entre el 7 de septiembre y el 24 de noviembre, recibieron la Sputnik V o el placebo de manera aleatoria. De acuerdo a los datos publicados por The Lancet, 19.866 personas recibieron dos dosis de la vacuna o el placebo y fueron tenidos en cuenta en los resultados primarios de los análisis.

El día en el que los voluntarios debían recibir la segunda dosis, 16 (el 0,1%) de los 14.964 participantes de los que habían recibido la Sputnik V desarrollaron coronavirus, mientras que 62 (1,3%) de las 4902 personas que recibieron el placebo contrajeron la enfermedad en ese período de tiempo.

El artículo señala que no se detectaron efectos adversos significativos en el estudio. Solo 45 (0,3%) de un total de 16.427 voluntarios que recibieron la vacuna tuvieron efectos adversos serios, aunque ninguno relacionado con la vacunación. Asimismo, se reportaron cuatro muertes durante el estudio (solo tres de esas personas habían recibido el fármaco) y, según el comité de monitoreo, ninguna está vinculada a la Sputnik V.

Buenos resultados

El presidente de la Sociedad de Infectología de Argentina, Omar Sued, remarcó que el artículo publicado en The Lancet confirma los resultados exitosos y proporciona información adicional sobre la eficacia y seguridad de esta vacuna en diferentes subgrupos. "Desde el punto de vista de la salud pública, la eficacia de la vacuna fue muy alta. El perfil de seguridad fue muy bueno. La difusión de esta información es vital para informar sobre la ampliación y el despliegue de esta vacuna en todo el mundo", aseveró Sued.

Alexander Gintsburg, director del Centro de Investigación, dijo que la publicación de los datos, revisados por pares a nivel internacional, con los resultados de los ensayos clínicos del Sputnik V es un "gran éxito" en la batalla global contra la pandemia de COVID-19. "La seguridad y la alta eficacia de la vacuna rusa se demuestran con los sólidos datos científicos presentados. Felicito a todo el equipo del Centro Nacional de Investigación Gamaleya por este logro monumental. Ya se han creado varias vacunas basadas en adenovirus humanos y esta herramienta es una de las más prometedoras para el desarrollo de nuevas vacunas en el futuro”, señaló.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso, aseguró que los datos publicados por The Lancet demuestran "no sólo que Sputnik V es la primera vacuna registrada del mundo, sino también una de las mejores". Y añadió: "Protege completamente contra casos severos de COVID-19, de acuerdo con los datos que han sido compilados y revisados de forma independiente por pares y publicados en The Lancet. Sputnik V es una de las tres vacunas en el mundo con una eficacia superior al 90%, pero supera a éstas en términos de seguridad, facilidad de transporte, ya que almacena a una temperatura de +2 a +8 grados, y un precio más asequible. Sputnik V es una vacuna para toda la humanidad”.