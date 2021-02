Grupo de padres de la ciudad pidió que la educación sea considerada "esencial"

Nuevamente un grupo de padres autoconvocados de San Francisco se concentraron este lunes en la plaza Cívica para reclamar que la educación sea considerada “esencial” y se garantice la presencialidad durante el 2021.

Entre los pedidos, los manifestantes pidieron un “plan claro para que se retome lo antes posible las clases con el cien por ciento de presencialidad”; también que se considere la situación de cada provincia, ciudad y escuela; la existencia de un “protocolo de revinculación”, según el contexto de cada escuela, para que equipos docentes puedan reincorporar a los chicos que pudieron abandonar el sistema educativo y “rearmar programas para recuperar tiempo perdido”. Asimismo, solicitaron a los gobiernos nacional y provincial “planificar la manera de afrontar una posible nueva ola que obligue a cerrar por algunas semanas en lugares puntuales”.

Betina Paveglio, docente universitaria y una de las voceras del grupo, señaló que el pedido principal es que la educación sea declarada una actividad esencial: “Esto nos resguardaría de cualquier semáforo epidemiológico. Buscamos declarar a la educación como una actividad esencial porque el alumno necesita estar en el aula con el docente. Pero para que ello suceda pedimos garantías para ambos y que el gobierno se comprometa a cumplir el derecho de dar educación de calidad como lo dice la constitución”.

Al ser consultada sobre la alternancia entre las clases presenciales y virtuales, algo que plantea la Nación, Paveglio respondió: “La presencialidad no se negocia, por eso pedimos que sea esencial. A qué atañe tres días sí y dos no. Si no hay ningún semáforo como para decir guarda que existe un gran contagio. En este momento no lo estamos teniendo, sin embargo estamos preparando una situación que no se debería dar. No queremos discursos políticos, no tenemos banderías, somos padres y docentes buscando que la educación sea una actividad esencial”, cerró.

Lo que planea Nación

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió hoy al comienzo del ciclo lectivo y dijo que el objetivo es que "tres días a la semana cada estudiante tenga clases en las escuelas", por lo que se afianza el modelo alternado de "de presencialidad con no presencialidad".

Por otra parte, en declaraciones a radio Mitre, explicó que de esa manera "es importante analizar el primer trimestre" para que en el segundo "se recupere la intensidad de la presencialidad".

Qué dijo Schiaretti

En la apertura de las sesiones legislativas de este lunes, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, destacó que es una decisión del Gobierno Provincial retomar paulatinamente las clases presenciales y que es una necesidad de los chicos y jóvenes volver a las aulas. “Estamos trabajando con los gremios, el COE y especialistas de salud para que esto suceda en las mejores condiciones posibles”, indicó.

El comunicado leído este lunes en Plaza Cívica, pidiendo que la educación se declare esencial.