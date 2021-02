Grupo de padres llama a concentración en reclamo de clases "100% presenciales"

Un grupo de padres, que se han denominado Padres Organizados San Francisco, convocaron para este lunes 1 de febrero a una concentración en la Plaza Cívica en reclamo de clases "100% presenciales" y "sin condiciones" para los alumnos de los distintos niveles educativos en el ciclo lectivo 2021.

La concentración fue organizada en simultáneo en numerosas localidades de la provincia de Córdoba, como la ciudad capital, Río Cuarto, Marcos Juárez y General Deheza, entre otras.

En una imagen difundida en sus redes sociales, se reclama por que la educación sea considerada esencial, que las clases sean "100% presenciales" y "sin condiciones", por lo que además se pide "abran las aulas".

La de este lunes es la segunda manifestación de este grupo de padres, ya que en noviembre pasado se habían concentrado también en la Plaza Cívica. En esa oportunidad, una de las integrantes de este grupo había explicado el reclamo: “Se reclama que se vuelva a la presencialidad, no porque los chicos no hayan recibido contenidos este año porque es loable el trabajo que han hecho los docentes. Pero la escuela es el ámbito de mayor igualdad y sociabilización que puede tener un niño y hoy no cuentan con ese ámbito, hay estudios de Unicef y de la Sociedad Argentina de Pediatría que reclaman que los chicos puedan volver a la escuela, para calmar un poco las situaciones que viven los chicos, como ansiedad y la angustia”.