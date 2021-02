Todos los pagos de Anses en febrero 2021: asignaciones, prestaciones y jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó todas las fechas de su calendario de pagos en febrero de 2021, entre las cuales se encuentran jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones.

Además se informaron los días de pago de prestación por desempleo, Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por Hijo, Asignaciones por Prenatal y Maternidad, Familiares de Pensiones no Contributivas, y otras asignaciones únicas (matrimonio, nacimiento o adopción).

La fecha exacta del cobro para cada uno de los beneficiarios estará dado, como siempre, por el número de terminación del Documento Nacional de Identidad del titular.

Cabe aclarar que solo jubilados y pensionados podrán cobrar en ventanilla de los bancos sin necesidad de sacar turno. El resto de los beneficiarios de la seguridad social no cobrará por ventanilla y deberá hacerlo por cajeros automáticos o terminales de autoservicio. Además, pueden usar su tarjeta de débito para hacer compras en comercios.

La ANSES recordó que el trámite de Supervivencia/Fe de Vida para los jubilados y pensionados se encuentra suspendido. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevarlo a cabo.

Por otra parte, es importante recordar para aquellos beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que la renovación será depositada en el tercer vienes de cada mes.

Asignación Universal por Hijo y Familiar por Hijo febrero de 2021

DNI Fecha de pago

0 Miércoles 10 de febrero

1 Jueves 11 de febrero

2 Viernes 12 de febrero

3 Miércoles 17 de febrero

4 Jueves 18 de febrero

5 Viernes 19 de febrero

6 Lunes 22 de febrero

7 Martes 23 de febrero

8 Miércoles 24 de febrero

9 Jueves 25 de febrero

Asignación por Embarazo febrero 2021

DNI Fecha de pago

0 Miércoles 10 de febrero

1 Jueves 11 de febrero

2 Viernes 12 de febrero

3 Miércoles 17 de febrero

4 Jueves 18 de febrero

5 Viernes 19 de febrero

6 Lunes 22 de febrero

7 Martes 23 de febrero

8 Miércoles 24 de febrero

9 Jueves 25 de febrero

Asignaciones por Prenatal y Maternidad febrero 2021

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 Miércoles 10 de febrero

2 y 3 Jueves 11 de febrero

4 y 5 Viernes 12 de febrero

6 y 7 Miércoles 17 de febrero

8 y 9 Jueves 18 de febrero

Asignaciones pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) febrero 2021

Todos los DNI.

Quincena 1: viernes 5 de febrero al 10 de marzo de 2021.

Quincena 2: martes 23 de febrero al 10 de marzo de 2021.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas febrero 2021

Todas las terminaciones de DNI→ Lunes 8 de febrero al 10 de marzo de 2021.

Desempleo

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 Martes 23 de febrero

2 y 3 Miércoles 24 de febrero

4 y 5 Jueves 25 de febrero

6 y 7 Viernes 26 de febrero

8 y 9 Lunes 1 de marzo

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en febrero de 2021?

1- Jubilaciones y Pensiones mínimas que no superen los $21.393:

DNI Fecha de Pago

0 Lunes 8 de febrero

1 Martes 9 de febrero

2 Miércoles 10 de febrero

3 Jueves 11 de febrero

4 Viernes 12 de febrero

5 Viernes 12 de febrero

6 Miércoles 17 de febrero

7 Jueves 18 de febrero

8 Jueves 18 de febrero

9 Viernes 19 de febrero

2- Jubilaciones y Pensiones superiores a los $21.393:

DNI Fecha de Pago

0 y 1 Lunes 22 de febrero

2 y 3 Martes 23 de febrero

4 y 5 Miércoles 24 de febrero

6 y 7 Jueves 25 de febrero

8 y 9 Viernes 26 de febrero

3- Pensiones No Contributivas

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 Lunes 1 de febrero

2 y 3 Martes 2 de febrero

4 y 5 Miércoles 3 de febrero

6 y 7 Jueves 4 de febrero

8 y 9 Viernes 5 de febrero

La Anses otorga a las pensiones no contributivas a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (aquellos que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional o no contributiva).