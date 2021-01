Por la tormenta, hubo desborde de canales y casas inundadas en Córdoba capital

Las intensas lluvias que afectaron la ciudad de Córdoba en las últimas horas causaron el anegamiento de calles, caída de árboles, desborde de canales que afectaron a vecinos los que se vieron obligados a autoevacuarse.

Gustavo Folli, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, confirmó a La Nueva Mañana que la tormenta afectó a toda la ciudad y que hubo sectores más afectados por el desborde del canal. La avenida Costanera se encuentra cortada en ambas manos.

"La particularidad de esta tormenta es que es una lluvia intensa en períodos muy corto. Llovieron entre 50 y 80 milímetros entre las 4 y las 6 de la mañana. Por mas que desde la Municipalidad se hizo limpieza de canales y reparación de tragatormentas, esta caída tan grande agua llevó a que el canal Norte a la altura de calle Quisquisacate desbordara y causara anegamiento de calles y viviendas", expresó a este medio.

"El barrio Los Robles también resultó afectado por el desborde de canal, así como también Villa Páez. Son varios los lugares que sufrieron este anegamientos", graficó.

Por otro lado, confirmó que no hay evacuados aún. "Tenemos muchos llamados de familias que piden ser evacuadas, pero al llegar al lugar, no quieren abandonar sus casas para que no le roben sus pertenencias. Por eso se los asiste o continuamos con contacto telefónico para comprobar que no empeore la situación", afirmó a LNM.

Costanera, cortada en ambas manos (Municipalidad de Córdoba).

Asimismo, comentó que en la zona norte de la Costanera, a la altura puente Santa Fe, una mujer quiso entrar con su vehículo y quedó varada, debiendo ser rescatada por Defensa Civil. "Se encuentra en perfecto estado de salud", aclaró Folli.

Por último, comentó que por el horario, se está a la espera de que la gente salga a las calles y comience a reportar cables y arboles caídos. "Aún se están evaluando las consecuencias directas que tuvo esta tormenta", afirmó el director de Defensa Civil.

Fuente: La Nueva Mañana