Retuvieron 17 motos y un taxi por diferentes infracciones

Este viernes por la tarde, 17 motos fueron secuestradas por diferentes infracciones en el marco de un nuevo control vehicular llevado a cabo por la Municipalidad de San Francisco en calle Libertad esquina Pellegrini, informaron fuentes policiales.

Los controles fueron llevados adelante por inspectores de la Dirección de Policía Municipal, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de Oficiales de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En esta oportunidad, los uniformados procedieron a la detención y posterior retención de 17 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, o no usaban el casco reglamentario, o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes. Además los uniformados procedieron al secuestro de un taxi por no exhibir la habilitación correspondiente y tener la visa vencida.