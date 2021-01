APT Pádel Tour en San Francisco: "Lo veo complicado", dijo Diego Bossa

Del 3 a 9 de mayo el ATP Pádel Tour tiene fecha para desembarcar en Argentina, más precisamente en San Francisco. Se trata de un evento de carácter mundial del más alto nivel de un circuito que tiene su calendario distribuido en lugares como Suecia, Finlandia, México (dos torneos), Bélgica, Suiza, Mónaco, Portugal, España, Chile, Paraguay, Estados Unidos (tres torneos) y en Argentina donde habrá dos torneos, uno en Rosario y otro en nuestra ciudad.

Bajo la organización de Diego Bossa y un gran equipo de trabajo se lograron las gestiones para que San Francisco tenga una fecha dentro de ese prestigioso calendario. Sin embargo, la situación por la pandemia pone en jaque a la organización después de haber sido postergada en septiembre y puede sufrir una nueva postergación.

"A esta altura como sigue la situación lo vemos complicado, mas allá de que tenemos muchas ganas y no somos pesimistas, viene complicado. Tenemos que esperar, mas allá de que ya trabajamos en varias cosas y sin publico no lo quiero hacer. Vamos a ir Miami, Las Vegas, México, Suiza, Finlandia, Mónaco, Suecia y vemos a San Francisco ahí en el medio, es loco, pero lo hacemos porque la gente siempre tuvo una gran respuesta en la ciudad", indicó Bossa.

El evento, de carácter internacional, se desarrollaría en el Superdomo donde se montaría un microestadio con capacidad para más de 1500 personas y donde llegarán los mejores del mundo del pádel. "Hemos apostado muchos años para llegar ahí y contactarse con esta gente, se ha invertido mucho y vieron el trabajo que hicimos en la Copa Mapei Exhibition, lo valoraron y nos dieron la oportunidad, no tenemos mucho que mostrar al lado de las otras cuidados del calendario más que la pasión de nuestro público", explicó.

Los requisitos. "Se necesita todo un staff de seguridad para el movimiento, el circuito tiene una exigencia más grande de lo hemos organizado anteriormente, te piden espacio para los equipos de trabajo, streaming, prensa, palcos vip, totalmente otro nivel de lo que hacíamos, pero lo venimos remando bien, pasa que estamos frenados. De todos modos en algún momento lo vamos a hacer", señaló Bossa.

"Nos nos guardamos nada"

Bossa se manifestó contento por el hecho del crecimiento del pádel en San Francisco que acompaña también al crecimiento que se experimenta a nivel mundial. "Hablo mucho con dueños de clubes y sigue creciendo y creo que esta vez no se va a caer como en el 90, mucha gente apostó a nuevas canchas, otros a renovarlas y por eso también se apuesta a este tipo de eventos, porque la gente acompaña, el fervor es impresionante", comentó.

"Yo estoy muy contento de que la gente acompañe y si no hubiese respondido no estaríamos organizando este evento, apostamos y salió bien porque no nos guardamos nada, porque se piensa siempre en brindar lo mejor en el evento y eso da sus frutos", señaló.

Y agregó: "Nos han propuesto llevar el evento a Córdoba, de hecho la idea original era hacerlo en Carlos Paz, pero defendimos a muerte a San Francisco, porque la gente respondió. Es más, una ciudad como Carlos Paz es turística, el gobierno apoya, acá se hace con fondos privados, pero defendemos la ciudad".

Por último, Bossa explicó que esperan el inicio del circuito -que será en Chile- en el mes de febrero y de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia en el país determinarán la fecha conveniente para que llegue a San Francisco.

El calendario programado de 2021: