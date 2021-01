Matías González: “El arbitraje me cambió la mirada del deporte”

Matías González (31) es árbitro nacional y miembro de la Asociación Regional de Árbitros Colegiados de San Francisco. A los 24 años inició una difícil carrera dentro del mundo del fútbol: la de impartir justicia en el rectángulo de juego, “una profesión ingrata”, como él la describe, pero “apasionante porque te invita a crecer constantemente”.

González fue el sanfrancisqueño sin hinchada en el Federal A. Aunque detrás de cada designación tuvo toda una familia y una Asociación haciendo fuerza para que le salgan las cosas bien.

El referí local contó sobre su experiencia en el arbitraje nacional, el balance sobre el regreso a la actividad tras el receso y dio su punto de vista en algunas cuestiones del reglamento y del juego.

¿Qué balance hacés sobre el inicio de la actividad?

Estoy muy feliz, en el Federal A estuve en la etapa regular seis de siete partidos, con un presente bastante bueno. Jugué dos partidos de cruces, fue muy bueno el balance del mini torneo donde había pocas fechas y pocos partidos, pero tuve la suerte de tener regularidad.

¿Te da una cierta responsabilidad tu posición en el grupo de ARAC?

No siento una responsabilidad, sino que siento una gran satisfacción del lugar que ocupo. Trato de trasmitir la misma pasión, compromiso que yo me puse cuando empecé, trato de dar mi punto de vista y ayudar el crecimiento de cada uno, incluso mío. Tenemos un grupo que intenta crecer y estar actualizado constantemente, eso es muy satisfactorio y el compromiso te motiva a seguir. San Francisco tiene un enorme potencial de árbitros, un plantel joven. Estoy muy feliz por este presenta

Y el crecimiento tiene que ser colectivo, para el crecimiento personal primero tiene que haber crecimiento colectivo…

¿Esta profesión te cambió la forma de ver el fútbol?

Sí, totalmente. Desde lo deportivo, entender que el futbol no solo es hacer goles, eso te define el resultado, pero empezas a analizar mucho más el deporte, a estar en los detalles de los futbolistas, en lo que quieren los entrenadores porque son herramientas que nos sirven para dirigir, entender a lo que juegan los equipos, para mí pasó de ser un simple juego donde dos equipos intentan marcar goles a un juego donde 11 contra 11 intentan sacarse ventaja de alguna forma. Me cambió profundamente la forma de mirar a los clubes y a los partidos, y a empezar a ver más el arbitraje. Hoy me siento a ver un partido y miro más al grupo arbitral que a los equipos, lo vivo con mucha pasión y me cambió la mirada conceptual del deporte.

Capacitación González contó que en el receso por la pandemia AFA realizó capacitaciones en cinco tópicos: “Interpretación del juego: manos y situaciones críticas, actualización de reglas de juego, clarificación del VAR; nivel de faltas: regla 12 y psicología del arbitraje que tiene que ver con preparar los partidos que nos designan”, indicó. “Hubo también charlas acerca de nutrición, vueltas a los entrenamientos, prevención de lesiones. Al estar tanto tiempo parado hicieron mucho hincapié en el cuidado personal”, concluyó.

¿Cuál es tu percepción sobre el conocimiento del reglamento? Porque para el hincha, parece que son reglas implícitas y cuesta encontrar a alguien que se ponga a leerlo

Uno analiza las jugadas y trata de hacer lo que la regla nos dice, pero al fútbol lo mueve la pasión y mucho más en clubes del interior, más aún en clubes de liga que yo creo que es más apasionado. Lo que noto es que el desconocimiento de la regla es porque al hincha no le interesa la regla, sino su equipo….

Y en muchos casos eso hace que el partido se desvirtúe por desconocimiento ajeno…

El desconocimiento que tiene la gente, incluso participes, lo que hace es confundir y en ese momento a la gente no le interesa la regla, si a su criterio el árbitro hizo mal, el reclamo viene y puede terminar en violencia, pero tampoco podemos echar le la culpa a la gente de que no sepa la regla, la gente va a ver a su equipo. Después las reglas en general quedan de lado, interpretan es que si mi equipo no fue perjudicado está bien, aunque el árbitro se haya equivocado y si no está mal. Yo no le echo la culpa a la gente, sí los jugadores, cuerpo técnicos y árbitros tiene que tener las reglas muy claras porque en el desarrollo del juego te puede cambiar el partido, una mala interpretación de la regla puede desvirtuar el partido y hasta generar violencia.

De todos modos, que al árbitro esté actualizado, capacitado y que sepa las reglas no garantiza que tome la decisión correcta, por una mala ubicación, por una mala interpretación…

¿Cuándo aparecen esas cosas hay que tener carácter para llevarlo adelante?

El carácter siempre tiene que estar presente, y no significa ser autoritario, sino tener en claro que el árbitro es la autoridad del partido y no tener una mala comunicación con los jugadores. El árbitro tiene las herramientas para que los jugadores entiendan y no pasa siempre que tomando una sanción disciplinaria se entiende, lo importante es que el árbitro tiene que acertar para que el jugar crea en el árbitro, cuando vos acertás, cuando el jugador se da cuenta que te estás esforzando para eso, el jugador te cree y el partido se desarrolla de manera normal…

¿Cambió el trato del jugador para con el árbitro y viceversa?

Yo creo que eso depende de cada uno, de saber cómo comunicarse en el momento y de que forma, mi respuesta siempre tiene que ser con el mayor de los respetos, ahí se sientan las bases. El árbitro tiene que interpretar cuando es correcto levantar la voz y cuando con una seña es suficiente, creo que también ahora son más efusivos tanto árbitros como jugadores, pero tiene que ver con cada uno, a veces se exceden las protestas y a veces el árbitro habla por demás… No tiene nada de malo hablar o tener una mirada diferente dentro del campo, el tema es que esa protesta o discusión se exceda en el tiempo, tiene que ser una discusión de que tu punto de vista es distinto, se termina la jugada y el partido sigue.

Creo que hoy hay tanto nivel de protesta que se protestan hasta los laterales, el árbitro tiene que estar concentrado y el lenguaje corporal y verbal tiene que ser corto conciso y respetuoso.

González (izq) como juez de línea en un partido de Sportivo Desamparados de San Juan.

¿Qué curiosidades te tocaron vivir en el arbitraje?

La cancha de Presidente Roca de Córdoba que tiene césped sintético, el clásico de Carlos Paz que también tiene sintético. Es muy extraño porque la pelota pica más rápido, permanentemente está volando porque por el piso va muy rápido entonces los jugadores prefieren la vía aérea. Para mí fue muy difícil ubicarme porque también el tipo de calzado es distinto, fue muy raro jugar en esas canchas.

¿Cómo se preparan los partidos?

Trato de prepararlo antes del viaje, miro videos y toda la información de los equipos que dirijo, probables formaciones, quienes son los entrenadores, si hubo sanciones en el partido anterior, como salieron antes, como juegan…

¿Qué partido te gustaría dirigir?

El partido que me gustaría dirigir es el que viene el fin de semana, me gusta lo que hago y me gusta estar en una cancha, para mí eso ya es satisfactorio. Lógicamente me gusta estar en partidos importantes donde la categoría presta atención, es motivante y las instancias finales, seguir creciendo, lo que me gusta es seguir creciendo que ponerse metas nuevas, en breve empieza un torneo nuevo y hay que estar listo para el día de mañana estar preparado. No tengo un partido en particular, me gusta dirigir y el domingo estar en una cancha, para mí eso ya es muy satisfactorio.