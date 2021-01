“El Centro Vecinal no ofrece servicio de seguridad privada”, dijeron desde barrio Roca

Lo aclaró la presidenta de la comisión vecinal, Laura Morassut, luego de que personas del sector recibieran las visitas de extraños ofreciendo servicios de seguridad. “Pedimos que estén atentos, que no le abran la puerta a cualquiera y que no den información por teléfono ni de forma particular”, pidió la mujer.

El Centro Vecinal de Barrio Roca alertó en sus redes sociales sobre extraños que visitan domicilios del sector con la falsa excusa de que representan a la comisión barrial para ofrecer un servicio de seguridad privada.

Desde la institución aseguraron que no se realizó ningún contrato con empresa de seguridad privada y por lo tanto solicitan que en tal caso se denuncie a la Policía o se alerte en el grupo de Whatsapp de seguridad en el barrio.

Laura Morassut, presidenta de la comisión, alertó sobre el caso que se registró la semana pasada pero que ya había ocurrido tiempo atrás.

“Nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp del barrio, uno de seguridad que está conectado con la Policía y otro social donde la gente hace consultas, nos ayudamos entre vecinos y la comisión informa actividades que desarrolla. En esos grupos nos llegó el comentario de que personas extrañas estaban vendiendo pastelitos en representación del Centro Vecinal y les decían que les cobraban una cuota de 350 pesos que le incluía seguridad privada”, reveló.

Ante esto aclaró que la comisión es ajena a este tipo de situación y solicitó a los vecinos que estén atentos y no se dejen engañar.

“Les explicamos a los vecinos a través de las redes y los grupos que tenemos, que la comisión no tiene nada que ver con estas personas, que la cuota societaria continúa siendo de 100 pesos, que solo hay un cobrador, que es el de siempre y que no se estamos vendiendo nada para el Centro Vecinal”, sostuvo. Y agregó: “No tenemos a ninguna persona nuestra en la calle que esté vendiendo pastelitos ni ofreciendo seguridad privada, pedimos que estén atentos, que no le abran la puerta a cualquiera y que no den información por teléfono ni de forma particular”.

Morassut insistió que “si en algún momento el Centro Vecinal ofrece algún servicio extra, esto se informará por todos los medios disponibles, se le hará llega a cada afiliado una nota a su domicilio, nunca la comisión va a largar a alguien a la calle sin ninguna identificación y sin informar previamente”.

Proyectos

Luego Morassut se refirió a algunos de los proyectos que la Comisión tiene pensados encarar en este 2021, entre ellos se destacan los vinculados a seguridad y al cuidado del medio ambiente.

“Antes de la pandemia estábamos trabajando para colocar alarmas comunitarias o más cámaras, tuvimos un par de reuniones pero con la llegada del Covid tuvimos que postergarlo, pero de todos modos creemos que este año se va a poder llevar a cabo ese proyecto”, sostuvo la presidenta vecinal.

Que luego añadió: “En febrero retomamos las actividades con un proyecto sobre ecología y reciclado en el barrio. La idea es colocar canastos en distintos puntos del barrio donde los vecinos podrán depositar botellas plásticas para las cooperativas que trabajan con ese material puedan retirarlos. También a fin de año se les regaló a cada socio, bolsas ecológicas para que dejen de utilizar las plásticas y así concientizar sobre el cuidado del medio ambiente”.