Pese a sus dificultades, Cristhian vive la música y va por más

Cristhian Luciano (30) es otro ejemplo de que con esfuerzo y perseverancia se pueden conseguir muchos sueños en la vida. Pese a tener dificultades en la vista y en el habla de nacimiento, y contra todos los prejuicios, Luciano trabaja en radio y canta desde sus 12 años.

Oriundo de Colonia Marina, tiene una importante relación con San Francisco, ciudad a la que viaja todas las semanas, ya sea para visitar familiares, como para aprender música o canto.

Su trabajo en radio llegaría hace apenas unos años. Lo primero que llegó a su vida fue la música, ya que apenas con 12 años se inscribió en una academia y desde entonces no paró. Hoy canta cumbia y cuarteto, pero principalmente melódicos, el género en el que más se siente cómodo.

“En la parte musical hace de los 12 años que estoy cantando. Fui pasando por diferentes profesores y diferentes academias y este año arranqué en la academia de Sofía Vignola”, contó.

Si bien su deseo en un primer momento era tocar la batería, no pudo aprender ya que la academia a la que asistía no brindaba la posibilidad, por lo que enseguida de volcó al canto. “Yo quería tocar la batería pero justo en esa época no había en la academia ‘El Faro’, donde yo arranqué, por eso me decidí a cantar y ahí me gustó. Siempre me gustó cantar y como no se daba la oportunidad de ir a aprender, se me dio en San Francisco, se me abrieron las puertas y fui a hacer lo que me gusta”, recordó.

De todas maneras, no dejó de lado sus anhelos y aprendió piano, teclado y batería en el Conservatorio Superior de Música “Arturo Berutti”.

A lo largo de estos años participó de varias presentaciones, principalmente en los cierres de año de las academias a las que asistió, algo que hace desde su adolescencia.

Y también participó, recientemente, de dos concursos de canto. Uno de ellos, organizado por “Mega Eventos”, una firma de Tierra del Fuego. Otro, por “KaraoKanta”, el primer concurso virtual de cantantes de Córdoba que fue distinguido por la Legislatura.

En la radio

Hace unos tres años, Luciano se decidió por hacer radio. Se contactó con el director de la radio de su pueblo y pidió trabajar. “Estoy con el mejor, Alcides Rivadero, en la parte de producción, haciendo algunas entrevistas, y también como corresponsal cuando hay que ir a entrevistar a algunos artistas”, manifestó.

Su incursión en el periodismo le permitió conocer a muchos artistas de primer nivel: “Hablé con el director, le comenté lo que quería hacer, él me dijo que sí, me hizo una credencial y ahí estuve yendo a todos los espectáculos que había en Bomberos, en la Buena Mesa y en la Rural. Por ahí se me complicaba en el tema de hacer las preguntas, pero se fue dando. Si bien no lo hago de forma profesional, hago periodismo porque me gusta”.

“Me tocó, si bien no pregunté, estar en la conferencia de Luciano Pereyra, Abel Pintos, Los Palmeras, Jorge Rojas, Facundo Toro, grandes artistas. Es difícil de llevar pero pude hacerlo, y pude sacarme fotos. Eso habla de cómo es el artista como persona”, agregó.

Su trabajo es a modo de colaboración, aunque no descarta en un futuro poder tener su propio programa radial. Con su voluntad, es probable que lo pueda conseguir.