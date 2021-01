Deportivo Libertad suma rodaje en Santa Fe

Deportivo Libertad continúa trabajando de cara a la nueva temporada de los torneos que organiza la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. Luego de los entrenamientos compartidos realizados con el CRAR de Rafaela, el próximo fin de semana tendrá una jornada competitiva de gran nivel.

La chicas de nuestra ciudad disputarán un triangular junto a Banco Provincia y Universitario en la ciudad de Santa Fe.

Será en las instalaciones de Banco Provincia los días sábado 30 y domingo 31 de enero.

Programación:

Sábado 30/1

17:00 Universitario vs Deportivo Libertad

18:15 Banco Provincia vs Universitario

19:30 Deportivo Libertad vs Banco Provincia

Domingo 31/1

17:00 Universitario vs Deportivo Libertad

18:15 Banco Provincia vs Deportivo Libertad

19:30 Universitario vs Banco Provincia