El Oficial Gordillo dio por finalizada su temporada en Carlos Paz

Tras un arranque de temporada prometedor en el Teatro Luxor de Carlos Paz, el verano 2021 finalmente no fue el esperado para el Oficial Gordillo. Tras dar positivo de coronavirus hace unos 10 días y cancelar funciones de Más vivo que nunca, Miguel Martín anunció este lunes que suspende todos sus shows hasta marzo.

"Les cuento mi gente querida que me encuentro bien, saliendo del cuadro. Hoy lunes ya tengo el alta epidemiológica (ya no contagio)", comienza diciendo el actor en un comunicado publicado en sus redes sociales. Hasta ahí, un mensaje esperable tras respetar el aislamiento correspondiente.

Luego, cambia el tono y sorprende con el resto de la comunicación. "No tengo el alta médica todavía. Deberé por recomendación médica continuar un tratamiento post Covid por lo que quedan suspendidos todos los shows hasta el mes de marzo, hasta que me encuentre 100 % libre de cualquier riesgo que pueda perjudicar mi salud y la de quienes me rodean", expresó, dando de esta forma por terminada su temporada en Carlos Paz.

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores que volvieron a mostrarle su apoyo incondicional en este difícil momento. Además, la noticia llega en un momento en que la temporada se encuentra bajo la lupa por contagios dentro de los elencos (por estas hora se conoció un brotre dentro del espectáculo Haydée) y algunas decisiones muy criticadas que se tomaron al respecto.

A partir de este anuncio, se espera que en las próximas horas el teatro Luxor informe cómo será la devolución de las entradas ya adquiridas y que espectáculo lo reemplazará.

