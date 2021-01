Se complica el regreso de la Liga Regional: "Es muy difícil la vuelta de los torneos", dijo Di Meola

El presidente de Proyecto Crecer Guillermo Di Meola explicó que los clubes acordaron no inscribir a sus equipos hasta que no haya aprobación del Consejo Federal. "Aún con esa aprobación, y por más que uno quiera es muy complicado jugar", señaló.

Clubes de Liga Regional acordaron no inscribir a sus equipos en el torneo.

Clubes de Liga Regional acordaron no inscribir a sus equipos en el torneo.

La Liga Regional de Fútbol de San Francisco anunció desde hace ya varias semanas atrás los reglamentos para la próxima temporada (click acá), fechas de inscripción (8 de febrero) e inicio (marzo) y el nuevo presupuesto. Sin embargo, los clubes se "plantaron" y después de mantener reuniones con sus pares decidieron no inscribir a sus equipos y esperar las habilitaciones del Consejo Federal, para luego debatir nuevamente el tema. Además, solicitaron que se revea el presupuesto.

En ese marco, Guillermo Di Meola, presidente del club Proyecto Crecer de San Francisco, explicó la situación y comentó que son muchos los detalles a tener en cuenta para la organización de la competencia, lo que hace muy difícil el regreso del fútbol regional.

"Los clubes coincidimos, en esta situación de pandemia y con lo complicada que está la situación económica para todos, que no deberíamos hacer nada hasta que el Consejo Federal habilite la realización de los campeonatos y asimismo es muy difícil llevarlo a cabo porque depende de la realidad sanitaria de cada localidad", indicó.

Di Meola, contó que son muchas las cuestiones que deben considerarse. "En inferiores tenés que mover 70 chicos y eso es imposible, para respetar distanciamiento tendrías que alquilar dos colectivos. Si es muy complicado por lo económico pagar un colectivo, imaginate dos. Además, si un chico da positivo hay que aislar a los compañeros y esa categorías no la podrías presentar, entonces hay muchas situaciones a tener en cuenta que hay que verlas una vez que se habilite la organización del campeonato", manifestó.

"El Consejo Federal tiene que habilitar los torneos, después tiene que habilitarlos la Provincia y después el municipio de cada localidad y hay localidades que todavía no pueden entrenar. Esto para mi es muy complicado, por mas que uno quiera, va a ser muy difícil", explicó Guillermo Di Meola.

También existe la problemática de la asistencia del público. Los clubes consideran inviable organizar un torneo sin presencia de público puesto que esto le quita ingresos económicos sumamente necesarios para la institución, más aún en plena crisis por la pandemia. "Hay muchos clubes que ni siquiera cuenta con publico local, como nosotros que esperamos a los visitantes para recaudar, por más que vengan solo los locales las recaudaciones bajarían mucho", explicó.

"Hay que tener en cuenta también a los Policías que se exigen en Primera, con esto de la pandemia están abocados a otras tareas", contó Di Meola.

Presupuestos

Por otro lado, los clubes se manifestaron en desacuerdo con los números elaborados por la Liga como presupuestos para la temporada 2021 (click acá). "Nosotros y los clubes de la zona (Oeste) consideramos que hay muchas cosas que rever o ver de qué manera se puede achicar el presupuesto porque al no haber campeonatos la situación económica de los clubes es muy dura, no se trata de no pagar sino de achicar los gastos", explicó Di Meola.

Reclamos de la Liga Hace unos días atrás, la Liga Regional hizo público el reclamo realizado sobre la autorización del regreso a la competencia (click acá). Lo hizo mediante un comunicado enviado a Claudio Tapia (Pte. de AFA), Pablo Toviggino (Pte. del Consejo Federal), Héctor Campana (Pte. de la Agencia Córdoba Deportes) y Pablo Ledesma (Pte. del COE provincial). La Liga espera recibir la autorización para la realización de campeonatos con la posibilidad de ingresar a los estadios una cantidad mínima de 200 personas. De todos modos, como ya lo manifestaron los clubes, la aprobación de los torneos no es la única consideración a tener en cuenta.

El 1 de febrero vuelven los entrenamientos

Proyecto Crecer ya programó el inicio de la pretemporada para inferiores y escuelita el próximo lunes 1 de febrero. Por el momento, la institución anunció que volverán a los trabajos pero solo para entrenar bajo el protocolo ya aprobado por el COE regional.

En tanto, la apertura de la pensión está sujeta al inicio de las clases presenciales y a los protocolos, en el lugar había 17 juveniles foráneos que cursaban sus estudios en San Francisco además de jugar en Proyecto Crecer. "Es un tema bastante complicado, si aparece un positivo se tienen que aislar todos porque conviven justo, entonces lo vamos a atrasar un poco más a la espera de lo que pase con las escuelas", señaló.

Finalmente, se manifestó a favor de la doble afiliación aprobada por la Liga de Baby Fútbol en 2020 y explicó que es una cuestión muy positiva para los chicos. "Pueden entrenar dos o tres días en un club de Liga Regional y los restantes en el club de Baby, eso es una cuestión de cada familia, pero es muy positivo para el chico. Nosotros ya tenemos muchas chicos fichados en el club que juegan en el Baby u otros que empiezan acá y después se van uno o dos años a jugar el Baby y regresan. Es muy positivo para el chico que tenga esas experiencias siempre que los clubes nos respetemos y el chica pueda decidir a donde le gusta entrenar y jugar", puntualizó.