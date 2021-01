Retuvieron 17 motos y un auto por diferentes infracciones

Este domingo por la tarde, 17 motos fueron secuestradas por diferentes infracciones en el marco de un nuevo control vehicular llevado a cabo por la Municipalidad de San Francisco en Bv. Roca esquina Trigueros, informaron fuentes policiales.

Los controles fueron llevados adelante por inspectores de la Dirección de Policía Municipal, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de Oficiales de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En esta oportunidad, los uniformados procedieron a la detención y posterior retención de 17 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, o no usaban el casco reglamentario, o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes. También fue retenido un automóvil por portar su conductor la licencia de conducir vencida.

A los 17 vehículos retenidos este domingo se les suman 16 motocicletas y un automóvil retenidos el jueves en Av. 9 de Septiembre y General Paz, totalizando 33 motos y dos autos retenidos durante esta semana.

Maxikiosco clausurado

Por otro lado, en la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 3.20, inspectores de la Dirección de Espectáculos Públicos junto a oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba se hicieron presentes en Av. Urquiza y Bv. Roca, donde se constató que un maxikiosco ubicado en la zona se encontraba abierto fuera del horario permitido para los comercios de proximidad considerados “esenciales”. Por ese motivo, se procedió a labrar la correspondiente acta de infracción y de clausura.

Cabe recordar que los comercios de proximidad (kioscos, maxikioscos, almacenes, proveedurías, carnicerías, verdulerías y panaderías) pueden funcionar entre las 7 y la 1 del día siguiente.