Miralo en vivo: Estudiantes BA vs. Atlanta por la Primera Nacional

Estudiantes de Caseros y Atlanta se enfrentarán en la tarde de este domingo por los cuartos de final del Reducido que otorga el segundo ascenso de la Primera Nacional, en un partido que comenzará a las 20:25 en el estadio de Tigre, en Victoria, y que será dirigido por el árbitro Fernando Echenique.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link con transmisión de TyC Sports Play o también se podrá ver en este otro link alternativo

El Pincha viene pasando duras etapas de cara a lo que será la competencia por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Después de dejar atrás a Barracas Central y San Martín de San Juan, será el turno de enfrentar a Atlanta.

Con el Bohemio jugó en la Zona Campeonato y el último partido igualaron 3-3, con dos propuestas de juego similares. El elenco de Villa Crespo dejó en el camino a San Martín de Tucumán y a Ferro.

Respecto a la formación, Mauricio Giganti mantiene dos dudas: en el mediocampo con el ingreso de Leonel Pierce o Rodrigo Melo y en ataque Tomás Bolzicco o Gastón Verón.

Otro paso

Atlanta consiguió un triunfo importante ante Ferro en cancha de Platense. El 2-1 con el que superó al Verdolaga le permitió alcanzar los cuartos de final del Reducido, y por la derrota de Defensores de Belgrano, el rival será Estudiantes. El Pincha y el Bohemio compartieron grupo y pelearon cabeza a cabeza por la punta de la zona A, que mayormente le perteneció a los de Villa Crespo.

La designación del juez generó mucho revuelo, dado que la comunicación de AFA llevó confusión al anunciar a primero Andrés Merlos en su lugar. Finalmente, se corrigió y enrocó árbitros con el duelo Platense-Riestra, que sí será dirigido por Merlos.

Desde que asumió como DT interino, Sebastián Cassano no pudo repetir el equipo en una situación que parece haberse hecho costumbre. Por cuarta vez consecutiva, hará un cambio en el once inicial. Jorge Valdez Chamorro, a quien había cuidado en su debut frente a Morón por tener cuatro amarillas, recibió la quinta ante Ferro y no podrá jugar.

Ante la ausencia de uno de los goleadores del equipo, todo indica que el Pipa pondrá el mediocampo que puso ante el Gallo, con Alejo Dramisino en lugar de Valdez Chamorro. El resto, serían los mismos que superaron al Verdolaga.

Probables formaciones

Estudiantes BA: Rodrigo Saracho; Martín Garay, Juan Cruz Randazzo, Fernando Evangelista, Agustín García Basso; Neri Bandiera, Melo o Pierce, Nicolás Rinaldi, Francisco González Metilli; Juan Pablo Ruiz Gómez y Verón o Bolzicco.

Atlanta: Francisco Rago; Matías Molina, Alan Pérez, Nahuel Tecilla, Ramiro Fernández; Alejo Dramisino, Nicolás Previtali, Joaquín Ochoa Giménez; Julián Marcioni, Milton Giménez y Fabricio Pedrozo.

Hora: 20:25.

Estadio: Tigre.

Con información de Solo Ascenso.